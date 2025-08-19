La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) abrió un fondo de Becas al Mérito, bajo el concepto: Empowering Your Talent, con el cual busca apoyar a cerca de 800 personas que tengan interés en estudiar un técnico, bachillerato, licenciatura o maestría.

Para acudir a estas becas, debe contar con los siguientes requisitos:

Presentar una certificación de notas de los dos últimos años de colegio, o bien, de la última carrera universitaria concluida.

Matricular un mínimo de tres cursos por cuatrimestre en programas de grado y dos cursos en programas de posgrados.

Matricular de manera ininterrumpida.

Asimismo, el porcentaje de la beca dependerá del promedio de calificaciones (de las asignaturas de matemáticas, español, ciencias, estudios sociales e idioma):

Promedio de 80 a 84,99: Beca al Mérito del 30%

Promedio de 85 a 89,99: Beca al Mérito del 40%

Promedio de 90 o mayor: Beca al Mérito de 50%

“Las personas tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para realizar la matrícula en su periodo ordinario y posteriormente tenemos una semana adicional para que puedan realizar la matrícula extraordinaria”, indicó Jennifer Sáenz, directora de Admisiones de Ulacit.

Para conocer el reglamento de los programas de becas pueden visitar la página web www.ulacit.ac.cr, o bien, para más información, pueden consultar por correo electrónico a info@ulacit.ac.cr, al WhatsApp 4003-139, o llamar al teléfono 4003-1391.