80 estudiantes del TEC reciben formación para responder a las necesidades de la industria de dispositivos médicos

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

80 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) reciben formación a través de Talent Bridge, un programa que busca acelerar su curva de aprendizaje y fortalecer las habilidades requeridas por la industria de dispositivos médicos. La iniciativa reúne a Zona Franca La Lima (ZFLL), el TEC, PROCOMER, School of Medical Devices, organización enfocada en el desarrollo de talento para este sector, y SEYAC, empresa de servicios electromecánicos.

Talent Bridge surge como parte de “¡Quédate en Cartago!”, la estrategia de Zona Franca La Lima que busca fortalecer el talento de la provincia y acercarlo a las oportunidades profesionales que ofrece el parque. La iniciativa combina formación con una mayor exposición de los estudiantes al entorno empresarial, sus áreas de especialización y posibilidades de desarrollo profesional. Este enfoque cobra especial relevancia en un parque donde el 85% de las personas que trabajan en sus empresas son de Cartago.

El programa parte de un modelo de colaboración que conecta las necesidades de la industria con la formación académica. La Lima facilita el vínculo con las empresas; el TEC aporta su experiencia académica y la conexión con los estudiantes; School of Medical Devices diseña e imparte la capacitación; mientras que SEYAC contribuye a la sostenibilidad financiera del programa; y las compañías participan en la identificación de las habilidades requeridas y abren espacios para que los jóvenes complementen su formación mediante pasantías profesionales.

“Desde el inicio de Zona Franca La Lima hemos trabajado de la mano con las empresas para entender sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento. Esa cercanía también nos permite identificar los retos que enfrenta la industria en materia de talento y promover, junto con las propias empresas y la academia, iniciativas para atenderlos. Talent Bridge nace de esa visión: trabajar junto con la industria para preparar talento y generar en Cartago las condiciones que acompañen su crecimiento”, afirmó Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima.

Talent Bridge parte de necesidades identificadas por las empresas del sector ciencias de la vida que operan en el parque empresarial. A partir de ellas se diseñó un programa de formación, distribuido en sesiones semanales que se imparten en aulas del TEC, así como en algunas empresas de ZFLL.

El contenido se concentra en cuatro áreas: manufactura y entorno regulado de dispositivos médicos, estadística aplicada a manufactura, resolución estructurada de problemas y validación de procesos. Son, en conjunto, conocimientos que un ingeniero recién graduado suele adquirir durante sus primeros meses de trabajo; Talent Bridge tiene como objetivo que los estudiantes lleguen con estos ya incorporados.

En este primer piloto se capacita a estudiantes de último año de las carreras de producción industrial, física, mecatrónica, materiales, biotecnología, electrónica, mantenimiento industrial, diseño industrial, computación y administración de empresas del Tecnológico de Costa Rica, próximos a realizar su práctica profesional. El TEC apoya la identificación y vinculación de estudiantes de estas áreas, mientras que una parte de los jóvenes seleccionados ya realiza su práctica profesional en empresas instaladas en Zona Franca La Lima.

El estudio de desempeño exportador del primer trimestre de 2025 de PROCOMER ubicó el crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos por encima del 33% respecto al año anterior. El sector agrupa a más de 120 empresas exportadoras y genera más de 58.000 empleos directos en el país. En un sector especializado y en expansión, preparar talento que conozca sus procesos, estándares de calidad y entorno regulado contribuye a acelerar la curva de aprendizaje de los futuros profesionales al incorporarse a las empresas. Talent Bridge busca facilitar esa transición entre la formación universitaria y la experiencia en el entorno laboral.

La capacitación se desarrolla con recursos aportados por PROCOMER como parte del esquema que hace posible la ejecución de este primer piloto de Talent Bridge.

Talent Bridge apunta a generar resultados en tres niveles. Para los estudiantes, busca acelerar su curva de aprendizaje y facilitar la transición de la universidad a la práctica profesional y, posteriormente, al empleo. Para las empresas, procura acercar talento con una mayor comprensión de los procesos, estándares y dinámicas propias de la industria. Y para Cartago, el programa se suma a la estrecha relación que Zona Franca La Lima ha construido con la academia y el sector productivo, con el propósito de seguir fortaleciendo el talento que requiere una industria en crecimiento.

La perspectiva del TEC

Desde la perspectiva del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la incorporación de nuevos ingenieros a industrias altamente especializadas, como la de dispositivos médicos, supone el desafío de complementar su sólida formación académica con conocimientos y habilidades específicos de un sector caracterizado por rigurosos estándares regulatorios, sistemas de calidad y procesos de manufactura avanzada. Estas particularidades hacen especialmente valiosa la participación de las empresas en la identificación de las competencias que demanda su actividad productiva específica, permitiendo desarrollar iniciativas de formación complementaria que respondan a las necesidades de la industria. Es así como Talent Bridge representa un esfuerzo conjunto entre academia e industria para acercar a los futuros ingenieros a las dinámicas y exigencias propias del sector de dispositivos médicos, facilitar su transición hacia la práctica profesional y fortalecer sus oportunidades de inserción laboral.

“En el Tecnológico de Costa Rica valoramos las alianzas estratégicas que potencian el desarrollo de nuestros estudiantes. La formación universitaria otorga bases científicas y metodológicas de excelencia; sin embargo, industrias altamente especializadas como la de dispositivos médicos exigen un conocimiento riguroso de normas regulatorias, validación de procesos y resolución estructurada de problemas en entornos reales de manufactura. Integrar estos conocimientos previos a la inserción laboral es clave para acelerar el desarrollo profesional de los jóvenes”, destacó el Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión del TEC. Agregó además que, “la participación activa de las empresas en la identificación de las habilidades requeridas nos permite responder con agilidad a las demandas del entorno productivo. Programas como Talent Bridge complementan la excelencia académica de nuestras carreras con la vivencia práctica y los estándares de la industria, facilitando una transición fluida hacia la práctica profesional e impulsando la empleabilidad y la innovación en la provincia de Cartago”, concluyó.

Esta iniciativa se suma a otras acciones orientadas a acortar la distancia entre lo que enseñan las aulas y lo que necesita la industria de dispositivos médicos en Costa Rica.