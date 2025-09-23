Alrededor de 29 mil kilómetros de carretera manejados por las municipalidades, es decir, un 80% de la red vial cantonal, corren riesgo de quedar destruidos debido a las fuertes lluvias y la falta de mantenimiento.

Así lo señaló el ingeniero Erick Acosta, coordinador del departamento de Gestión Vial Municipal del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), quien detalló a Diario Extra que las calles de lastre o tierra son aquellas que sufren mayor daño con el aumento de las precipitaciones a nivel nacional.

“Con la intensidad de lluvias que hemos tenido en los últimos meses es difícil decir puntos en particular, ya que la mayoría de la red vial en lastre podría tener cierta vulnerabilidad por su condición, ya que es difícil que la inversión que se realice se mantenga”, especificó Acosta.

Según explicó el ingeniero, al ser estos caminos manejados por los gobiernos locales, y al ser de tierra, muchas veces no cuentan con los drenajes apropiados, por lo que, si el camino no está bien conformado, se deforman las vías.

Si bien un 20% de las vías se encuentran en asfalto, la mayoría de la red cantonal se ubica en zonas rurales, montañosas y demás espacios donde no se ha dado este procedimiento, el cual además debe ir acompañado de inversiones necesarias para instalar los sistemas de drenaje requeridos.

“Lo importante sería que las unidades municipales se preparen en la época seca, dándole condiciones de drenaje apropiadas a esos caminos, para que la inversión que se realice en la superficie de ruedo sea un poco más duradera”, indicó Acosta a este medio.

Millonario presupuesto

Para el mantenimiento de esta red vial cantonal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) da anualmente una parte de su presupuesto a disposición de cada uno de los gobiernos locales; esto basado en la ley N.° 9329, que destina recursos provenientes del impuesto único a los combustibles.

Para el 2026, el Ministerio de Hacienda destinó un monto superior a los ¢119.000 millones dividido entre los 84 cantones, los cuales, según el ingeniero Acosta, se han venido aprovechando de mejor manera durante los últimos años.

“Las municipalidades en los últimos años se han visto muy beneficiadas por la ley que les traslada competencias asociadas a cierta accesibilidad a fondos, que les permite de una forma más desconcentrada gestionar y mantener su red vial cantonal; ya que esto les permite acceder a otro tipo de recursos con la autonomía requerida para poder utilizarlos en los caminos que más lo necesitan”, detalló.

Sin embargo, este monto se encuentra congelado desde hace dos años, ya que para el 2025 se destinó el mismo monto; situación que había sido denunciada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

“Estos dineros son necesarios para ejecutar obra pública de calidad, adecuada movilidad urbana, además de compra y alquiler de maquinaria para la atención de emergencias”, aseguró en ese entonces Alfonso Jiménez, alcalde de Mora y directivo de ANAI.