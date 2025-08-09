AFP- La superluna de Esturión se elevó sobre la Mezquita del Sultán Ahmed, también conocida como Mezquita Azul, en Estambul.

The sturgeon supermoon rises over Istanbul on August 9, 2025. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Las imágenes Yasin Akgul de la agencia AFP muestran la grandeza de la luna llena de este 9 de agosto de 2025 en Turquía.

Este fenómeno se une a una serie de eventos que se podrán apreciar en el mes de agosto.

Por ejemplo desde este este fin de semana se espera la lluvia de meteoros de Las Perseidas.

A pesar de que su máximo o pico (mayor esplendor) de avistamiento será el 12 de agosto, los expertos aseguran que el fin de semana es una buena oportunidad para observar el fenómeno.