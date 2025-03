Cerca de un 80% de los colaboradores ticos no aprovechan la Inteligencia Artificial (IA) en su ambiente laboral, ya que son los profesionales más calificados, con un grado de escolaridad superior, quienes están recibiendo mayores beneficios.

Así lo reveló el estudio “Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en los Trabajos Costarricenses”, en el que, pese a los miedos del reemplazo de material humano producto del avance tecnológico, se evidenció que uno de cada cinco empleados en promedio puede potenciar su productividad gracias a dicha tecnología.

Pero los resultados enfatizan la existencia de una brecha en el aprovechamiento de estos servicios entre quienes están más preparados y los que no.

“Debe tenerse presente que en el mercado laboral costarricense solo el 23% de los empleos se clasifican en esta categoría, mientras que los de media (53%) y baja (24%) abarcan la mayor parte de estos en el mercado laboral (77% entre ambas categorías)”, se lee en el informe.

Según la investigación, un 53% de los puestos altamente calificados pueden optimizarse con IA, pero apenas un 12% de los de calificación media y un 0% de los no calificados obtiene beneficios. Esto constituye un problema, ya que la mayoría de plazas en el país son de baja clasificación.

¿Cuáles se ven más favorecidos?

Entre los sectores más impactados positivamente destacan el área de actividades profesionales, científicas y técnicas (65,4% de empleos beneficiados), información y comunicación (56,1%), el financiero y seguros (43,6%).

Por el contrario, la agricultura (3,3%) y el transporte (6,5%) muestran menor exposición a la IA generativa.

El estudio analiza casos concretos de cómo está beneficiando distintas ocupaciones, por ejemplo, los desarrolladores de software pueden ver optimizadas sus tareas de programación y corrección de código gracias a herramientas como GitHub Copilot y ChatGPT, lo que agiliza su trabajo y aumenta la productividad.

El autor del informe, Andrés Fernández, explicó a Diario Extra que el peligro actualmente no es que desplace al ser humano, si no que no todos tengan acceso.

“Hay que cuidar también que no se genere una brecha porque hay empleos que podrían no verse beneficiados al 100%. ¿En qué grado podría llegar la inteligencia artificial a reemplazar el material humano en el país?, posiblemente en ninguno”, añadió.

Según el investigador, existe una diferencia entre la IA y la automatización, en la que la segunda sí sería peligrosa para el trabajo de las personas.

“Lo que hemos encontrado con el estudio es que la inteligencia artificial es un complemento de la labor humana que puede ayudar a mejorar la productividad, ya sea reduciendo el número de horas que se dedica a una tarea o aumentando la calidad con la que se ejecuta”, aseguró.

Rezago de la IA

El informe aconseja que Costa Rica debe impulsar la formación en habilidades digitales y adaptar el sistema educativo para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA generativa, ya que el rezago que tiene en la adopción de tecnologías podría ser más grave.

“El estudio da una serie de recomendaciones a modo de una ruta de qué es lo que debería hacer el país y ahí creo que hay factores importantes como la reducción de la brecha, la parte de alfabetización digital, educación y cómo tenemos realmente que mejorar en nuestra educación y empezar a educar desde niños”, subrayó la coordinadora de la investigación, Valeria Segovia.

Estas preocupaciones son similares a los hallazgos del Observatorio de Educación de la Universidad Americana de Costa Rica, donde se realizó una encuesta a docentes universitarios, la cual reveló que más de la mitad de los indagados desaprovecha las herramientas tecnológicas por desconocimiento.

Andrés Fernández Autor del informe “Hay un rezago en particular con los procesos de transformación digital que hoy vemos que se implementan no solo en el sector público, sino desde las empresas privadas. Todavía la barrera está bastante alta”.