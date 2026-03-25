La fiscalización de mercado sobre publicidad de ofertas en supermercados detectó que el 78% de las promociones revisadas presentan incumplimientos a la normativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La cartera del Ejecutivo visitó 16 supermercados ubicados en el Gran Área Metropolitana (GAM).

Entre los principales hallazgos, revelaron que 71% de los casos no se informaba el periodo de vigencia de la oferta, es decir, la fecha de inicio y fin de la promoción.

En la mitad, no se detallaba el precio anterior del producto junto con el valor actual o el beneficio para los consumidores.

Otros incumplimientos son que no permiten el pago en tarjeta y limitan la oferta a efectivo o Sinpe, no se informa el precio de manera correcta o limitan las cantidades disponibles sujetas a la promoción.