Ocho de cada 10 personas de la tercera edad internadas no reciben atención geriátrica especializada, según denunció Alicia Avendaño, presidenta de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes; el centro especializado en dicha atención. La atención médica en las personas adultas mayores requiere de una formación especializada por parte de los profesionales de la salud; esto debido a las complicaciones que pueden derivar de temas relacionados a la edad y el envejecimiento.

“El sistema de salud no se ha adaptado con la suficiente rapidez a este cambio demográfico, prueba de ello es que tenemos un 70% de las personas adultas mayores ubicadas en la gran área metropolitana y los hospitales nacionales se encuentran totalmente colapsados”, detalló Avendaño en un foro especializado en dicha población.

Dichas declaraciones se dieron en el marco del mes de la Persona Adulta Mayor (PAM), donde diversas organizaciones se refirieron a las deudas que mantienen las autoridades con dicha población, entre las cuales la salud es uno de los ejes primordiales.

“La cirugía de cataratas está en espera de 276 días, mientras que el estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son 95 días; la hospitalización por factura de cadera ha aumentado de 10 días a 12 días, hay pacientes que permanecen hasta 39 días después de la alta médica, lo que refleja un abandono o una falta de red de apoyo”, ejemplificó Avendaño en el espacio.

Acceso a pensiones y trabajo

A raíz del envejecimiento sostenido que ha vivido el país, los expertos también señalaron la necesidad de que el enfoque de las políticas no gire solamente en una atención de enfermedades, si no en que las PAM puedan gozar de utilidad y vida activa.

“Hay personas mayores que desean seguir trabajando, que este les interesa poder seguir aportando a su hogar porque tienen condiciones, pero ahí hay otro gran reto que enfrentar, y es que hay discriminación por edad a la hora de encontrar trabajo”, detalló Fabian Trejos, gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).

Según explicó Trejos, las condiciones socioeconómicas y la falta de una pensión no permiten que algunas personas de la tercera edad se retiren del mercado laboral, por lo que es un reto a afrontar por parte de las autoridades.

“Al 2035 prácticamente la cantidad de personas adultas mayores va a ser igual a la cantidad de personas menores de 15 años, con lo cual nos convertimos en una sociedad envejecida, y tendremos que medir la capacidad que va a tener el país de tener personas en condición activa sosteniendo a la población”, afirmó el experto.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), uno de cada cuatro costarricenses será adulto mayor para el 2050.

Hospital geriátrico a la espera

Una de las grandes deudas que mantienen diversas administraciones es la ampliación del Hospital Blanco Cervantes, único especializado en la atención de adultos mayores y que, según Avendaño, ha quedado desactualizado a la realidad del país.

“El nuevo hospital se proyecta que permitirá pasar de 139 camas a 297 camas, contará con emergencia 24/7, bloque quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, hospital de día, servicio de rehabilitación, farmacia moderna y atención domiciliaria conectada, pero sobre todo será un hospital del siglo XXI, inteligente y humano donde la tecnología y la inteligencia artificial estén en el servicio de la vida”, agregó.

Actualmente este centro de ensueño se encuentra entrabado por uno de los obstáculos constantes del desarrollo de la infraestructura: las expropiaciones; ya que se requieren de 16 terrenos para su construcción, sin embargo, están han tenido “un lento avance, y se está teniendo un proceso que ha detenido la licitación y por ende el futuro del hospital”, lamentó Avendaño.

Dicho centro, ubicado en el corazón de la capital, se proyecta pueda ser ampliado a partir del 2030 en un terreno aledaño.

Alicia Avendaño Junta de Salud Blanco Cervantes “La red de hospitales no se cumple el estándar de un geriatra por cada 5000 personas adultas mayores, y existen barreras físicas en todos los centros, lo que demuestra que el país ha avanzado en su esperanza de vida, pero aún no en esperanza de cuidado”.