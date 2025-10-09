Aunque el 78% de las compañías en América Latina asegura usar inteligencia artificial (IA), menos del 1% logra hacerlo de manera efectiva, lo que se traduce a que un 99% no logra resultados medibles.

Esa es la gran paradoja que reveló el informe “De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes”, presentado en el Loymark Future Ready Summit 2025, celebrado en San José con la participación de líderes empresariales de la región y representantes de Google.

El estudio, elaborado por los especialistas Marco Tristán, Johan Loría y Alberto Garnier, alerta sobre una creciente brecha entre la inversión en inteligencia artificial (IA) y el valor real que logran capturar las empresas latinoamericanas.

“La promesa de la IA no se está cumpliendo en la mayoría de las empresas. La ventaja no estará en coleccionar proyectos experimentales, sino en construir organizaciones verdaderamente inteligentes”, afirmó Garnier, coautor del informe.

Causas

El documento identifica 3 causas centrales de esta paradoja:

Proyectos aislados, como chatbots o modelos predictivos, que no se integran en los procesos operativos. Inversiones motivadas por la moda tecnológica, más que por una necesidad estratégica. Retornos difusos, basados en métricas superficiales como “horas ahorradas” o “consultas procesadas” que no se reflejan en resultados de negocio.

En otras palabras, muchas empresas creen que están aplicando IA, pero lo que realmente hacen es incorporar herramientas sin una estrategia de transformación digital coherente.

“El reto no está en acceder a modelos más sofisticados, sino en construir bases sólidas de datos, procesos y gobernanza”, advirtió Johan Loría, especialista en big data.

Inteligencia organizativa

Frente a este panorama, los autores proponen un cambio de enfoque, el cual sería pasar de la “adopción tecnológica” a la inteligencia organizativa, entendida como la capacidad de una empresa para percibir, decidir y actuar de forma integrada, con impacto medible y sostenible.

Se plantean cinco capas interdependientes para lograrlo:

Datos confiables. Servicios de inteligencia. Orquestación de procesos. Supervisión humana. Gobernanza y control.

Estas capas, según los autores, deben funcionar como un sistema vivo que combine tecnología, liderazgo y visión.

“No se trata solo de usar IA, sino de aprender a pensar con ella”, concluyó Marco Tristán, especialista en crecimiento estratégico.

Desafío regional

El informe también advierte que América Latina enfrenta un doble desafío: cerrar la brecha tecnológica frente a economías más digitalizadas y evitar una adopción superficial que deje a las empresas atrapadas entre la moda y la frustración.