72 migrantes fallecidos en Ceuta

Ceuta. (AFP)-Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos, informó España, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado este domingo por la policía y el ejército.

La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos.

“El último dato que tenemos es 72”, dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

Pero más tarde, el domingo, el Ministerio del Interior de Marruecos entregó su primer balance cifrando en once los fallecidos, diez por ahogamiento y uno al caer desde una zona rocosa.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta el domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia de migrantes.

Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

La mayor entrada masiva de migrantes en el enclave ha provocado una crisis internacional para España. Sus socios europeos han criticado a Madrid por sus políticas favorables a la regularización de migrantes. El papa mencionó brevemente este domingo la crisis en Ceuta durante el ángelus. “Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta. Pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, dijo en español.