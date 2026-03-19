700 hogares en Tilarán corren riesgo de demolición

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Más de 700 familias que viven alrededor del lago Arenal enfrentan un riesgo real de perder sus viviendas ante la falta de una ley que regule el uso del embalse, una situación que mantiene en incertidumbre jurídica a toda la zona y que podría derivar en procesos de demolición.

Desde la Municipalidad de Tilarán, la alcaldesa Katherine Alfaro advirtió que el proyecto de ley 22.981, para la creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua, busca precisamente evitar ese escenario y ordenar la actividad en la zona.

“Hay un gran temor que tenemos los tilaranenses y es que todos estos más de 700 vecinos alrededor del lago tengan un proceso de demolición en estos territorios, porque al final de cuentas lo que tienen es temor a que sus tierras ya no les pertenezcan, lo que generaría un impacto negativo económico, social y ambiental en toda la región”, señaló Alfaro.

La iniciativa pretende regular la franja que rodea el embalse y dar seguridad jurídica a los residentes, quienes por años han vivido sin claridad sobre la legalidad de sus propiedades.

Según detalló la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la propuesta “busca poner fin a décadas de incertidumbre jurídica para más de 700 familias y formalizar actividades económicas que hoy operan en la ilegalidad ante la falta de un marco legal que les permita trabajar por su sustento”. Además del riesgo habitacional, la ausencia de regulación también limita el desarrollo ordenado del territorio.

Alfaro insistió en que el proyecto permitiría aprovechar el potencial de la zona sin comprometer su función principal.

“Esta iniciativa busca aprovechar de manera adecuada este recurso, manteniendo como prioridad la producción hidroeléctrica y generando oportunidades para el desarrollo económico local”, explicó.

En paralelo, el proyecto plantea un modelo de desarrollo turístico sostenible alrededor del lago Arenal, considerado uno de los principales atractivos de la región. Desde el sector turismo, Rebeca Álvarez, directora ejecutiva de la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua), afirmó que la regulación es clave para potenciar el crecimiento económico.

“El proyecto busca hacer un desarrollo turístico sostenible en todo lo que se está dando a nivel del Lago Arenal, porque es fundamental regular las actividades que ya se realizan para garantizar la protección del recurso hídrico y generar desarrollo económico en la región”, indicó Álvarez.

La posición de la UNGL también advierte que muchas de las actividades actuales se desarrollan sin regulación, lo que incrementa los riesgos tanto ambientales como económicos, limitando además la inversión local y extranjera en la zona.

Katherine Alfaro Alcaldesa de Tilarán “Hay que destacar que la creación del embalse del lago Arenal tuvo un fin primordial de producir energía hidroeléctrica, lo que se conserva teniendo presente que esta actividad debe continuar de manera íntegra, regulada totalmente por el ICE”.

Carolina Delgado Presidenta Comisión Turismo “El expediente ya salió de la Comisión de Turismo, lo tenemos en el plenario legislativo para poderlo votar. Es necesario no solamente para ayudarle a más de 700 familias alrededor del lago, sino también para regular las actividades económicas”.

Diputados responden

En la Asamblea Legislativa, el proyecto ya superó el trámite en comisión y se encuentra listo para votación en el plenario.

La presidenta de la Comisión de Turismo, Carolina Delgado, destacó su urgencia al señalar que “es necesario no solamente para ayudarle a más de 700 familias alrededor del lago Arenal, sino también para regular todas las actividades económicas y turísticas que se realizan en el espejo de agua y garantizar un modelo de protección y sostenibilidad adecuado”.

Por su parte, la diputada Pilar Cisneros confirmó el respaldo desde el oficialismo. “Estamos en eso, va avanzando el proyecto y nosotros lo apoyamos”, indicó.

Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), esto porque se mantiene la prioridad de generación eléctrica y de agua potable por parte de la laguna del Volcán Arenal.

En cuanto al trámite legislativo, este proyecto deberá ser conocido por el plenario, para posteriormente ser votado en dos ocasiones y así poder convertirse en ley de la República.