70% de los cargadores eléctricos presentaron fallas el último mes

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El aumento de vehículos eléctricos en el país ha venido de forma sostenida durante los últimos años, sin embargo, con ese auge se han revelado una serie de deficiencias en el sistema energético, siendo el más importante las estaciones de carga pues del total de estas, un 70% presentaron fallas por más de seis horas durante el último mes.

Así lo relató Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), quien detalló la falta de insumos mecánicos para la reparación de las mismas.

Kattia Cambronero Diputada independiente “El proyecto llega en un excelente momento donde el precio de los combustibles hace que los costarricenses vuelvan a ver la electromovilidad, y lo que buscamos es que un privado o cualquiera que esté interesado pueda poner estaciones de recarga rápida”.

“Actualmente, de los 79 cargadores rápidos que tenemos en Costa Rica, en el último mes más del 70% reportó errores por más de 6 horas. Es necesario que las distribuidoras de electricidad den un mejor mantenimiento, tengan una respuesta más rápida a las averías en los cargadores y también que exista un mejor stock de repuesto para que más rápidamente los cargadores puedan entrar en función de nuevo”, detalló Rojas a Grupo Extra.

Para apalear esta situación, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley 24.717 para el Fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible; dicho texto lo que permite es que las empresas privadas puedan colocar estaciones de carga ya que actualmente solo se permitía que fuesen las empresas eléctricas las encargadas.

Silvia Rojas Directora Asomove “Es necesario que el sector privado también entre en el negocio de venta de carga para vehículos eléctricos porque cada vez somos más personas usuarias, sumado a todos los conductores de empresas que están cambiando su flota a vehículos eléctricos”.



“Logramos abrir un monopolio que existía, pero además logramos avanzar en los temas energéticos pensando que eh la energía eléctrica es una gran alternativa para para el país y bueno, muy satisfecha en el cierre de mi diputación con esta nueva ley”, relató la diputada Kattia Cambronero, proponente del proyecto.

Según los datos de Asomove, actualmente en Costa Rica circulan cerca de 30.000 vehículos eléctricos.