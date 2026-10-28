7 puntos nuevos sobre el cáncer de mama

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Dr. Mauro Fernández

Sexólogo

1. El cáncer de mama es el tumor que más miedo y terror genera en la mujer, porque se asocia con las cirugías cruentas y traumáticas de antaño, sin embargo, hoy si logramos detectar a tiempo este tumor, este cáncer se convierte en una enfermedad tratable y de rápida recuperación; con tratamientos nobles y rápidos sin que sea necesario más que una pequeña cirugía. De ahí la importancia de la detección temprana.

2. Muchas mujeres no se realizan los chequeos periódicos porque temen que la mamografía sea dolorosa, cuando en realidad es un examen simple, sencillo, rápido e indoloro.

3. Otras, siguiendo fuentes equivocadas que circulan en internet, temen que la radiación de la mamografía sea peligrosa, por eso tenemos que aclarar, que de ninguna manera, la radiación de la mamografía es mínima y segura.

4. Otro aspecto para tomar en cuenta reside en que muchas mujeres siguen creyendo que desde que hace aparición el cáncer, éste ya da síntomas, cuando en realidad, estos tumores pasan mucho tiempo sin dar molestias ni señales, y muchas veces cuando se manifiestan es cuando están en etapas avanzadas. De tal manera que se debe tener un control anual aun cuando la mujer no note cambios en sus senos.

5. De igual manera por mucho tiempo se documentó que este cáncer atacaba después de los cincuenta años, hasta el punto de que se hablaba de que era un tumor del periodo menopaúsico, hoy, de manera sorprendente, vemos que se presenta también a mujeres jóvenes

6. De manera dolorosa, diversas publicaciones mencionan que muchas mujeres ven como su pareja se separa y hasta se divorcia, una vez que se entera que se ha realizado el diagnostico de cáncer de mama, dato que nos habla de lo banal de algunos vínculos de pareja.

7. El consumo de licor, en todas sus versiones, ron, cerveza, whisky y demás, es sin duda un factor que propicia el cáncer de mama y las investigaciones indican que no hay una cantidad segura, es decir, afecta se tome mucho o se tome poco. Se debe menciona que también el cigarro contribuye a la formación cancerosa. Por el contrario, estilos de vida saludables, con dietas equilibradas, práctica regular de ejercicio, así como mantener un peso adecuado, disminuyen el riesgo de desarrollar este tumor.