

Jorge Alpízar Solano

Ricardo Blanco, lateral del Deportivo Saprissa, atravesó momentos de gran angustia tras una lesión en su tobillo derecho que lo obligó a pasar varias veces por el bisturí.

El médico del Deportivo Saprissa, Esteban Campos, conversó con Grupo Extra y relató la situación vivida por Blanco tras lesionarse en julio de 2023. “La gente habla de constantes recaídas en Ricardo, pero ese no fue su caso. Posterior a su primera cirugía tuvo una serie de complicaciones que tuvieron que llevarlo siete veces al quirófano”, señaló el galeno del club tibaseño.

De hecho, el jugador debió estar hasta con la herida abierta para poder limpiar la zona afectada por una infección. “Tuvo una infección muy severa que avanzó a su hueso y había que estar haciendo constantes lavados, retiros de materiales… Eso hizo que estuviera mucho tiempo con la herida abierta para hacer curaciones”, explicó.

Blanco recibió el aval para incorporarse a los entrenamientos del Saprissa y está cerca de regresar a las canchas. Campos relató que la recuperación del futbolista de 36 años fue un caso extraordinario debido a la gravedad de la lesión. “Ricardo es una gran sorpresa porque en un momento vimos un panorama oscuro, pero su perseverancia y resiliencia, junto a los médicos, se tradujo en un gran resultado”, recordó.

Finalmente, una de las metas de los médicos era poder devolver tranquilidad y calidad de vida al deportista quien debió atravesar circunstancias profundamente complejas. “El primer objetivo era que Ricardo tuviera calidad de vida, no sabíamos si iba a poder jugar o no, pero era fue su prioridad y luego fuimos introduciendo vida deportiva, que ha tolerado bien y ahora vida de alta competencia y las pruebas preliminares nos dicen que está a vísperas de la alta competencia”, concluyó.

La última participación de Blanco se remonta al 29 de mayo de 2023, cuando Saprissa se coronó campeón ante Liga Deportiva Alajuelense.