Las siete principales obras de infraestructura vial del país avanzan con lentitud o se mantienen en proceso de adjudicación, pese a los compromisos reiterados por el Gobierno para concluirlas antes de 2026.

Proyectos emblemáticos como la carretera de Circunvalación, la ampliación de la ruta 27 y las mejoras en el túnel del Zurquí enfrentan atrasos, procesos legales y revisiones técnicas que ponen en entredicho las metas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

El caso más visible es el de la Circunvalación, donde los tramos de Hatillo 6, 7 y 8 mantienen un progreso menor al esperado.

Aunque las obras iniciaron en octubre de 2024, para agosto de 2025 apenas alcanzaban un 53 % de avance general en el sector de Hatillo 7-8, cuya finalización estaba prevista para marzo de 2026.

El segmento de Hatillo 6, considerado clave para eliminar todos los semáforos en la ruta, apenas registra un 21 % y debería estar listo en febrero del próximo año.

El MOPT insiste en que todos los pasos elevados permitirán la circulación continua, sin semáforos, hacia mediados de 2026, aunque el ritmo actual despierta escepticismo entre vecinos y transportistas.

Falta Caldera

Otro de los proyectos que continúa en espera es la ampliación de la ruta 27, la carretera que comunica San José con Caldera.

Aunque el Gobierno y la concesionaria Globalvía había anunciado su interés en extender la vía a cuatro carriles, el CNC reconoció que el proceso legal no ha sido formalizado y que el expediente aún se encuentra en revisión técnica y jurídica.

“Estamos trabajando en la incorporación de una firma que viene a validar todos los estudios que presentó el concesionario cuando ya hubo un disparador del 70 % de la congestión en la vía; entonces ellos presentaron su primer diseño, conforme el tiempo se han ido actualizando estudios y diseños y ciertas proyecciones, por lo que ahorita estamos esperando que la firma externa ingrese para proporcionar toda la información y así poder iniciar todo el proceso de revisión y avales correspondientes está en proceso”, detalló Paula Reyes, quien se desempeña como secretaria técnica del Consejo.

Zona norte

Mientras tanto, en el sector norte del país, la ruta San Ramón–San Carlos sigue siendo una deuda histórica. Pese a la orden de inicio para una sección de la carretera Punta Sur durante la actual administración, el proyecto completo tardaría al menos tres años.

Los vecinos de la zona han denunciado que cada gobierno anuncia la reactivación del proyecto, pero los trabajos nunca llegan más allá de los tramos inaugurales.

La Autopista Florencio del Castillo, que conecta Zapote con Cartago, también se encuentra en fase de licitación. El CNC anunció una inversión estimada de 500 millones de dólares para su ampliación entre Zapote y Hacienda Vieja.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha adjudicado formalmente, y la promesa de descongestionar el ingreso al valle central sigue en papel.

Problemas con el Zurquí

En la ruta nacional 32, los constantes derrumbes y cierres en el túnel del Zurquí mantienen en alerta a las autoridades.

El MOPT confirmó que se realizan estudios topográficos mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los trabajos buscan evaluar los taludes, drenajes y la estabilidad del túnel, que ha sufrido repetidos cierres por desprendimientos.

De acuerdo con los reportes oficiales, las labores se mantendrán durante los próximos meses, sin una fecha exacta de inicio para las mejoras estructurales.

Además, en el Caribe, la empresa china CHEC enfrenta críticas por los atrasos y sobrecostos en la construcción de rotondas sobre la ruta 32, especialmente en los sectores de Río Frío y Limón.

Recientemente el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, anunció que iniciará la sustitución de estas mismas rotondas por los pasos a nivel del diseño original descartado por el exministro Mauricio Batalla; sin embargo, no se tiene fecha final para el arranque de este proyecto.