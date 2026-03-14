El Viceministerio de Seguridad Pública lideró una incursión operativa en el cerro Conchuditas, ubicado en Cutris, para desmantelar redes de minería ilegal de oro en la frontera norte.
La operación destacó por una coordinación binacional estratégica, en la que las autoridades costarricenses trabajaron en conjunto con las nicaragüenses para ejecutar acciones operativas simultáneas en sus respectivos territorios.
Bajo el mando del viceministro Eric Lacayo Rojas, diversas unidades policiales lograron resultados clave en la zona:
El objetivo de esta intervención es reforzar la vigilancia en puntos ciegos de la frontera, atacando tanto el daño ambiental como la actividad criminal organizada que suele acompañar a la extracción ilícita de recursos.