El Viceministerio de Seguridad Pública lideró una incursión operativa en el cerro Conchuditas, ubicado en Cutris, para desmantelar redes de minería ilegal de oro en la frontera norte.

La operación destacó por una coordinación binacional estratégica, en la que las autoridades costarricenses trabajaron en conjunto con las nicaragüenses para ejecutar acciones operativas simultáneas en sus respectivos territorios.

Fotografía cortesía MSP

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Bajo el mando del viceministro Eric Lacayo Rojas, diversas unidades policiales lograron resultados clave en la zona:

Detenciones: Se capturó a sospechosos vinculados directamente con la práctica de minería ilegal.

Se capturó a sospechosos vinculados directamente con la práctica de minería ilegal. Decomisos: Las autoridades incautaron material minero, además de una variedad de herramientas y equipos especializados utilizados para la extracción de oro.

Las autoridades incautaron material minero, además de una variedad de utilizados para la extracción de oro. El despliegue no solo se centró en la minería, sino también en el combate a otros delitos detectados en la región fronteriza.

Fotografía cortesía MSP

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El objetivo de esta intervención es reforzar la vigilancia en puntos ciegos de la frontera, atacando tanto el daño ambiental como la actividad criminal organizada que suele acompañar a la extracción ilícita de recursos.

Fotografía cortesía MSP

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