7 fotos del sentido funeral de la exprimera dama Lorena Clare

Con la presencia de más de 400 personas, allegados a la exprimera dama despidieron a Lorena Clare, quien falleció a los 82 años.

El funeral se llevó a cabo este miércoles en San Rafael de Escazú con la presencia de diferentes figuras políticas como el vicepresidente electo Douglas Soto, el expresidente Oscar Arias, la diputada electa Abril Gordienko, entre otras más.

A Clare se le recuerda por su legado como política, pero también como persona y su rol en pro de las garantías sociales.

Durante la misa, familiares, amigos, cercanos y figuras políticas participaron del último adiós.

Clare fue primera dama en el período de 1998-2002. Contrajo matrimonio con Miguel Ángel Rodríguez en los años 60’s.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Fotografía: Mauricio Aguilar.