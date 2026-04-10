Un total de $2.800 millones, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, es el costo que representan siete enfermedades para Costa Rica, según un estudio regional presentado esta semana.

El dato se expuso durante el encuentro “Costa Rica: Ecosistemas de Innovación para un Acceso Oportuno en Salud”, organizado por Fedefarma y Fifarma, con participación de autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Mediante un estudio, se evaluó la carga socioeconómica de las principales enfermedades, donde se resaltan padecimientos cardiovasculares, neoplasias, cardiopatías isquémicas, infecciones respiratorias bajas, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y migraña en ocho países de América Latina.

“No es solamente el costo de la atención en salud, es decir no es nada más medicamentos y lo que le cuesta a la Caja sino también el impacto en la productividad de las personas dentro del sistema económico del país”, explicó Diego Salas director de Asuntos Regulatorios d Fifarma.

Además, advirtió que la tendencia creciente de la diabetes ya supera a otras grandes áreas como la cardiovascular, neoplasias y migraña.

El estudio advierte que la carga socioeconómica incide en la sostenibilidad fiscal, las pensiones, la inflación y la pobreza, debido a jubilaciones prematuras, menor fuerza laboral y mayores costos de producción.

Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma, subrayó que “una enfermedad no solo afecta la salud, también afecta la capacidad de las personas para trabajar y ser productiva”, lo que golpea los ingresos familiares y presiona los sistemas sanitarios. Por lo que hizo un llamado a invertir en promoción de la salud, prevención y sistemas eficaces para sostener el crecimiento económico.

Desde la CCSS, su presidenta Mónica Taylor reconoció que el aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional y la complejidad tecnológica obligan a fortalecer la capacidad institucional para garantizar la sostenibilidad del sistema solidario y universal.