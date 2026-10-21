7 de cada 10 personas hacen deporte en Costa Rica

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El 69% de la población costarricense realiza algún tipo de actividad física; sin embargo, la cifra representa una disminución respecto al 73,5% registrado hace cuatro años. Además, un 31% de los ciudadanos reconoce que no practica ningún deporte ni ejercicio, principalmente por falta de tiempo.

Así lo revela la Encuesta Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física 2026, elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder).

Entre quienes no realizan actividad física, el 48,2% señala que no dispone de tiempo suficiente. A esto se suman los problemas de salud, mencionados por un 16,5%, y las limitaciones de movilidad o condiciones de discapacidad, con un 11,6%.

El informe apunta que las jornadas laborales, las responsabilidades familiares y de cuido, así como los tiempos de traslado, podrían explicar parte de las dificultades para incorporar el ejercicio a la rutina diaria.

Caminar es la actividad favorita

Entre las personas que sí se mantienen activas, las actividades aeróbicas, como caminar, trotar, correr o practicar senderismo, lideran las preferencias con un 37,3%. Les siguen el entrenamiento en gimnasios, con un 18,7%; los deportes colectivos, con un 14,8%, y las disciplinas individuales, con un 10,8%.

La frecuencia también destaca entre los resultados: un 73% de quienes hacen ejercicio afirma practicarlo tres o más veces por semana. Además, el 64,9% señala que su principal motivación es cuidar la salud, muy por encima de quienes lo hacen por gusto (9,8%) o recreación (8,6%).

En cuanto a los lugares elegidos, el 41,5% aprovecha espacios gratuitos, como parques, plazas, canchas y polideportivos. Por su parte, un 33,1% asiste a gimnasios o centros deportivos, mientras que un 24,2% utiliza las vías públicas.

Pese a que el 81,7% considera que existen espacios abiertos al público para hacer deporte, la economía continúa siendo un obstáculo: un 36,7% asegura que su situación financiera limita en alguna medida o mucho su participación.

Las pantallas preocupan en la población infantil

La encuesta también analizó los hábitos de niños y adolescentes. En el 75,1% de los hogares con población de estas edades se reporta la práctica de actividad física. No obstante, el uso excesivo de pantallas figura como una de las principales barreras, con un 21,5%, seguido de la falta de tiempo de padres o cuidadores, con un 21,4%.

El estudio se realizó del 6 al 24 de abril de 2026, con una muestra de 1.220 personas, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.