La temporada 2025-2026 de deportes acuáticos arrancará de hoy al domingo 21 de setiembre con el Open de Piscina Corta en la Piscina Municipal de Santa Ana.

El certamen reunirá a un total de 684 nadadores, los cuales pertenecen a 29 equipos afiliados en las categorías infantil A y 11 años y más, quienes buscarán clasificarse al Campeonato Nacional Individual de Piscina Corta, el cual está previsto para finales de octubre en la misma sede.

Cada atleta podrá competir en 8 de las pruebas, salvo los infantiles A que solo participarán en 7, con un máximo de dos por sesión.

La temporada, la cual está vigente desde el 1 de agosto de 2025 y hasta el 31 de julio de 2026, incluirá tanto certámenes nacionales como internacionales en natación, artística, polo acuático y también en la modalidad de aguas abiertas.

Las competencias en Santa Ana tienen el siguiente horario. Se realizarán jueves y viernes a las 4:00 p.m.; sábado a las 8:30 a.m. y 4:00 p.m.; y cierran el domingo desde las 8:30 de la mañana.