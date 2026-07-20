¿64 selecciones el próximo Mundial? Este es el ambicioso plan

La Copa del Mundo de 2030 podría hacer historia al convertirse en la edición con más selecciones participantes.

Así lo dejó entrever Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, mediante una publicación en sus redes sociales.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, destacó.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

De confirmarse la propuesta, el torneo no solo sería el primero con 64 selecciones, sino también el primer Mundial organizado en seis países de tres continentes.

Como parte de la celebración por el centenario de la Copa del Mundo, los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Posteriormente, la mayor parte del campeonato se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

