623 mil vehículos sin marchamo a casi cierre del año

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Según el reporte del Instituto Nacional de Seguros (INS) con corte a este sábado 27 de diciembre a las 9:00 a.m., 1.320.550 vehículos ya cuentan con el derecho de circulación 2026.

Sin embargo, para este año el INS puso al cobro un total de 1.943.587, esto significa que todavía hay 623.037 marchamos pendientes de cancelar.

El mismo continúa al cobro sin recargos hasta el 31 de diciembre, posterior a esa fecha deberá cancelar un adicional.

Recuerde que una vez cancelado, se puede colocar la nueva calcomanía en el vehículo.

Lorena Bogantes

Colaboradora de Grupo Extra