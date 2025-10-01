Un reciente estudio reveló que un total de 615 incidentes ingresados al Sistema de Emergencias 9-1-1 entre 2019 y 2025 destaparon una preocupante red de extorsiones tipo “gota a gota” en todo el territorio nacional.

La investigación, desarrollada por Naciones Unidas en Costa Rica en conjunto con autoridades de seguridad y entidades bancarias, detalla el modus operandi de estos prestamistas informales y el perfil de las víctimas que recurren a ellos.

Los incidentes pasaron de 8 en 2019 a 261 en 2024, lo que evidencia cómo la usura y la extorsión están afectando diversos sectores del país, sin distinción de sexo, edad o nivel educativo.

Según el estudio, las víctimas acuden a estos créditos informales porque se aprueban en menos de dos horas, pero con el agravante de que los prestamistas cobran hasta un 20% de interés semanal o mensual.

En promedio, las personas reciben entre ¢200 mil y ¢350 mil, según el análisis.

¿A qué incidentes se vinculan?

La directora del 9-1-1, Adirman Miranda, explicó que los casos relacionados con el “gota a gota” están vinculados con riñas, armas de fuego, denuncias, protección a menores y situaciones que involucran al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La economista de Naciones Unidas, Pamela Jiménez, detalló que, a diferencia de años anteriores, las víctimas ya no acuden a estos prestamistas solo por urgencias, sino también para cubrir otras necesidades.

“Es una práctica cada vez más normalizada. Hay reportes en todo el país, de personas de diversas edades, en condición de informalidad o con bajo nivel educativo, así como de alta formación y buen salario, pero endeudadas”, señaló.

Roles de estructura

• Personas dueñas del capital

• Personas que colocan el capital

• Red logística y de apoyo

• Cobradores (que pueden trabajar para varias redes)

¿Cómo controlan a las personas?

• Refinanciar la deuda con más capital e intereses

• Revender deuda a otras redes criminales

• Ejercer intimidación psicológica, amenazas, hurto de bienes o violencia física