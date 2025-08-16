Proyecto amenaza con llevarse industria

La industria de servicios de call center en Costa Rica genera cerca de 60 mil puestos de trabajo distribuidos en unas 90 empresas cuyo centro de origen está en los Estados Unidos.

Este sector forma parte de la exportación de servicios, que en 2024 superó los $13 mil millones, y representa una puerta de ingreso al mercado laboral formal para personas jóvenes, además de una opción para financiar estudios o desarrollar carreras en áreas de tecnología y ventas.

Sin embargo, este dinamismo enfrenta un nuevo riesgo por un proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos que busca frenar la deslocalización de centros de atención al cliente.

“La industria de servicios de call center en Costa Rica es relevante para un grupo importante de personas y empleos de gente joven. Obviamente eso tenemos que protegerlo y es el área de preocupación principal derivado de esta iniciativa”, destacó Juan Carlos Chavarría, presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham).

Chavarría indicó que el texto aún se encuentra en etapa temprana, por lo que hacen un llamado a la calma ante la situación, aunque es algo que el país debería de estar al tanto.

“Debemos monitorear de cerca este tipo de proyectos para entender cuál es el potencial impacto que podrían tener. Nuestro enfoque debe estar en mantenernos competitivos para seguir siendo un complemento de las empresas estadounidenses”, señaló.

Además, subrayó que Costa Rica tiene control sobre factores internos clave para sostener su atractivo como destino de inversión. Mencionó algunos aspectos como: avanzar en la aprobación de jornadas 4×3, mejorar la infraestructura vial y portuaria, reducir costos de electricidad, desplegar la red 5G y enfrentar el creciente problema de inseguridad.

También, destacó la necesidad de fortalecer la formación del talento humano desde las escuelas hasta las universidades, potenciando el bilingüismo y las habilidades técnicas que diferencian al país frente a otros competidores en América Latina.

“Es importantísimo el bilingüismo y el nivel que tiene nuestro talento en Costa Rica para poder comunicarse, eso es esencial para estas empresas y que nos distingue del resto de Latinoamérica. Con Estados en particular hay un tema de costo y la calidad de nuestro talento es similar o incluso mejor que algunos.”, recalcó.

Exportación de Servicios

Ante una amenaza como la propuesta legislativa del país norteamericano, Chavarría sostiene que el país debe continuar en la senda del valor agregado en las exportaciones de servicios, el cual registró un ingreso de $4,5 mil millones en el primer trimestre del 2025.

“Costa Rica se ha enfocado en servicios de alto valor agregado aprovechando de nuestro el talento y el nivel de formación de los costarricenses. Los centros de servicios compartidos, que muchas multinacionales han establecido en este país como los hubs de innovación y centros de solución no están contemplados en esta iniciativa. Eso no elimina el nivel de preocupación moderado que tenemos en este momento”, agregó Chavarría.

Sectores como turismo, servicios empresariales e informática y telecomunicaciones han elevado el nivel técnico que el país ofrece a las empresas transnacionales.



Andrea Monge “Trabajar en un call center me enseñó a ser más humana, a trabajar en equipo, me enseñó sobre el mundo laboral, leyes, metas, cosas que nunca hubiese tenido la oportunidad de aprender en otro lugar, ya que no tenía experiencia”.