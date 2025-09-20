El Décimo Informe del Estado de la Educación (EE) advierte que, si no se revierte la actual tendencia del rezago educativo, más de la mitad de los jóvenes costarricenses, es decir, un 60,3%, no alcanzarían la educación universitaria dentro de una década.

El documento señala que, mientras a finales de los años noventa la brecha de desempeño académico con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era de apenas cinco puntos porcentuales, para 2023 se había triplicado a 15,8 puntos.

Si se mantiene esta trayectoria, para 2035, solo el 40,7% de la población adulta joven tendría estudios universitarios, frente al 64,8% del promedio de la OCDE, situando a Costa Rica a nivel de lo que esos países alcanzaron en 2014. Es decir, 21 años de rezago educativo.

“Costa Rica enfrenta un rezago creciente en el nivel educativo de la población joven. La proporción de personas entre 25 y 34 años que cuenta con estudios universitarios es insuficiente y el país se aleja cada vez más del promedio”, dicta el informe.

Además, Marcela Román, investigadora asociada del Informe Estado de la Educación, aseguró que elevar el nivel educativo universitario es una necesidad urgente, pues es un indicador relacionado con el crecimiento económico.

“El futuro del país dependerá de que formemos a más jóvenes con las competencias necesarias para prosperar en una economía basada en el conocimiento”, enfatizó.

Ante este panorama, el EE plantea la necesidad de fijar, por primera vez, una meta nacional de logro universitario que oriente las políticas públicas, movilice recursos y acelere la formación de más profesionales.

La importancia

Según el documento, la relevancia radica en que Costa Rica basa su calidad de producción en el talento humano, ya que los trabajos del futuro requerirán cada vez más conocimiento y dominio de tecnología, así como oportunidades para crear emprendimientos en el sector productivo. “Se requiere la participación comprometida de las universidades, pero solas no lograrán resolver todos los problemas”, dice el escrito.

Esta necesidad ha sido señalada específicamente por el Programa Estado de la Nación (PEN) y la OCDE.

Sin acciones inmediatas, el país seguirá rezagado y acumulando desventajas en acceso, cobertura y desempeño académico, una brecha, según los expertos, difícil de revertir.

Acciones para revertir

Consignado lo anterior, los investigadores proponen una serie de medidas para impulsar mejoras en la cobertura y el nivel universitario.

Alcanzar que al menos el 50% de la población de entre 25 y 34 años tenga estudios universitarios para 2035 enfrenta obstáculos estructurales.

No obstante, subrayan que estas dificultades no deben frenar la acción, pues existen medidas concretas que pueden implementarse a corto y mediano.

Entre las propuestas de los investigadores destacan cuatro, las cuales son ampliar la oferta de diplomados de calidad y corta duración, mayor aprovechamiento de cupos, reforma de incentivos para la oferta académica y fortalecimiento de la educación secundaria.