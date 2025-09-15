Paulina Carmona Ureña

Colaboradora

La costarricense Amalia Ortuño Lizano se coronó campeona mundial en la categoría Seated 2 de CrossFit adaptado, logró su sexto título consecutivo. El campeonato se celebró este domingo en Las Vegas, Nevada, con más de 260 atletas en 16 divisiones adaptativas.

La emoción era palpable en Amalia minutos después de recibir su medalla, reflejo de años de esfuerzo, disciplina y pasión por el CrossFit adaptado.

“Estoy tan feliz como cuando gané el primer título. Tener una medalla en mis manos es hermoso, pero dejar un legado que perdure en el tiempo es simplemente indescriptible”, dijo.

Recordando sus inicios, la atleta nacional explicó lo que la motivó a empezar en Crossfit Adaptado.

“Hace 7 años inicié en CrossFit adaptado con la determinación de cumplir un sueño: volver a competir después de un diagnóstico incierto, de una enfermedad que hasta hoy me ha cambiado la vida de más formas de las que jamás imaginé”, expresó.

“Hoy cierro esta temporada con la emoción de haber ganado mi sexto Campeonato del Mundo, pero sobre todo con la satisfacción de haber marcado un camino y abierto puertas para que otros atletas se animen a perseguir lo que les dijeron que era ‘imposible’”, añadió.

Su próximo gran reto

El calendario de Amalia no da respiro. Tras su éxito en Nevada, viajará a Nueva Delhi, India, para el Mundial de Para Atletismo, del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025, en el Estadio Jawaharlal Nehru. “Llegaré a Costa Rica el lunes 15 de septiembre a eso de las 7:00 pm y el martes 16 ya comenzamos los entrenamientos para India”, comentó.

Con su sexto título mundial, Ortuño se reafirma como un referente del CrossFit adaptado y del deporte paralímpico mundial.