Engaños cada vez más sofisticados están poniendo en riesgo los ahorros de miles de costarricenses. Desde suplantaciones telefónicas hasta tiendas virtuales fraudulentas, los estafadores se valen de la ingeniería social para obtener datos y robar dinero.

Así lo explicó José Ledezma, gerente de Servicios Corporativos del Banco de Costa Rica (BCR), durante un conversatorio.

Ledezma fue enfático en que el problema no radica en vulneraciones tecnológicas a los sistemas bancarios, sino en el aprovechamiento de la confianza y el desconocimiento de las personas.

“Los criminales no violan los sistemas, violan la mente. No es hackeo digital, es hackeo emocional”, señaló.

Entre las modalidades más utilizadas está el SIM Swapping, una técnica en la que los delincuentes duplican la tarjeta SIM del teléfono celular de la víctima.

Al tener control del número, interceptan mensajes, llamadas y claves de autenticación enviadas por los bancos. Esto les permite acceder a cuentas y realizar transferencias sin que el usuario lo note de inmediato.

Otra técnica en auge es el V-Phishing, o phishing por voz, donde el estafador se hace pasar por un funcionario bancario.

Llama para alertar sobre presuntos cargos no reconocidos y luego solicita datos sensibles, como pines o tokens.

“Ningún banco pide datos personales por teléfono. Si lo hacen, es una señal clara de que es una estafa”, insistió el gerente.

El especialista también alertó sobre las transferencias falsas, un fraude en el que se envían comprobantes de depósitos manipulados para concretar ventas en línea. Al confiar en la supuesta transferencia, la víctima entrega el producto, pero el dinero nunca llega. Esto afecta especialmente a pequeños emprendedores.

Las tiendas falsas en redes sociales también se han multiplicado. Aparentan ser comercios legítimos, ofrecen productos atractivos y piden pagos por adelantado. Una vez recibido el dinero, desaparecen sin entregar lo prometido. “Antes de comprar, es importante verificar la existencia legal del comercio y desconfiar de precios demasiado bajos”, recomendó.

Otra práctica peligrosa es la redirección masiva, donde los usuarios son guiados desde sitios legítimos a páginas clonadas, casi idénticas a las originales, pero diseñadas para robar credenciales.

Muchas veces se accede a ellas a través de enlaces en redes sociales o

correos falsos. Ledezma aconsejó teclear siempre la dirección del banco manualmente y nunca hacer clic en enlaces sospechosos.

Finalmente, habló del chargeback malicioso, una modalidad en la que el cliente realiza una compra con su tarjeta recibe el producto o servicio y luego solicita una devolución del dinero a la entidad financiera, alegando que fue víctima de fraude.

Esta práctica, que en apariencia perjudica al banco, en realidad daña al comercio afectado. “Es una forma de estafa menos conocida, pero igual de perjudicial. Y, aunque pocos lo sepan, es penalmente sancionable”, advirtió.

El gerente del BCR enfatizó que la educación es el primer muro de contención contra estos delitos. Recomendó hablar del tema en casa, especialmente con adultos mayores y jóvenes, quienes son blanco frecuente de estafadores.

En caso de caer víctima, el consejo es actuar con rapidez. Debe contactar al banco, bloquear accesos, cambiar contraseñas y presentar denuncia ante el OIJ.