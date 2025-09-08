(Jerusalén, AFP) Seis personas murieron y una decena resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en Jerusalén Este, indicaron los servicios de socorro israelíes.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la policía, dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

Foto: AFP.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos “declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30”, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de otras dos personas, una mujer y un hombre, en hospitales de la ciudad.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos. Desde Madrid, el ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que una de las víctimas era de nacionalidad española.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellas graves.

“Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”, señaló la policía.

“Ha sido una escena muy difícil”, declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

“Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, detalló el enfermero.

Foto: AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión “con los responsables de los servicios de seguridad”, indicó su despacho.

“Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes”, dijo Netanyahu desde el lugar del ataque.

El presidente Isaac Herzog señaló en X que “este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto”.

El movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó Hamás en un comunicado.

El ejército israelí indicó que sus fuerzas “están buscando a sospechosos” en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramala, en Cisjordania ocupada.