Ciudad de Panamá. (AFP) – El cambio climático provocará que seis millones de latinoamericanos y caribeños menores de 25 años caigan en la pobreza para el año 2030, según un informe de dos agencias de la ONU divulgado este miércoles.

El reporte, elaborado por Unicef y la Cepal, dice que en la región hay ahora unos 94 millones de pobres menores de 25 años. Sin embargo, esa cifra aumentará en seis millones por las sequías, incendios forestales e inundaciones provocadas por el cambio climático.

“Enfrentan riesgos sin precedentes que amenazan no solo su presente, sino también sus oportunidades futuras”, señala el informe “El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y juvenil de América Latina”. El documento destaca que el cambio climático afecta a los jóvenes y a los niños “de manera desproporcionada”, porque son “más vulnerables” y “tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a condiciones climáticas extremas como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor”.

Si los países no implementan a tiempo medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, la cifra aumentará en casi 18 millones de personas, según las agencias de la ONU. La región tiene unos 650 millones de habitantes.

El reporte recomienda a los gobiernos fortalecer servicios sociales en salud, nutrición y educación, y aumentar las inversiones para proteger infraestructuras críticas, especialmente aquellas relacionadas a la infancia.