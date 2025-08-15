Seis de los siete miembros que conforman la Junta Directiva Temporal del Banco Nacional se postularon al concurso que definirá las personas que asumirán los cargos de forma definitiva, según lo confirmó la diputada Andrea Álvarez Desanti.

Los nombres serían:

Maximiliano Alvarado Ramírez , actual presidente de la junta.

, actual presidente de la junta. Noylin Cruz Suárez , actual vicepresidenta.

, actual vicepresidenta. Rolando Saborío Jiménez , secretario.

, secretario. María Brenes Quesada , directora.

, directora. María del Milagro Solórzano León, directora.

directora. Anabelle Chaves Soto, directora.

La legisladora presentó la información, la cual fue entregada por el Consejo de Gobierno, en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en la cual debían llegar a comparecer las personas mencionadas.

Sin embargo, cinco miembros no se presentaron argumentando que tenían compromisos adquiridos previamente.

“Era importante que vinieran a la comparecencia porque pronto van a nombrar oficialmente a la Junta Directiva del Banco Nacional. Cuando les consultamos por si iban a aplicar decían ‘que lo estaban pensando’. Ahora que ya entregaron la documentación, seis de los siete miembros temporales aplicaron para la Junta permanente”, externó Álvarez

La comisión convocó nuevamente a los directivos temporales próximo martes 19 de agosto.