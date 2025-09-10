Un juez del juzgado penal de Pococí le impuso 6 meses de prisión de preventiva a los 2 sujetos detenidos como sospechosos de integrar una de las “bandas de acetileno”.

Los detenidos, entre 25 y 30 años, fueron capturados por oficiales de la Fuerza Pública tras un intento de robo en las oficinas administrativas de la empresa Coca Cola en Pococí.

Los agentes divisaron un vehículo a unos 300 metros donde ocurrieron los hechos, frente al cementerio, en donde dos ocupantes fueron identificados a través de cámaras de videovigilancia.

Leer más: Detienen a encargada regional de Walmart por asalto de banda de acetileno

Las autoridades policiales y judiciales han puesto la mira en estas organizaciones, ya que según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) existen de cinco a seis bandas de este tipo.

En el caso específico de Pococí, la intención de los sospechosos era llevarse una bóveda y un cajero automático de una entidad bancaria ubicada dentro de las instalaciones de la Coca Cola.