Tras varios meses de espera, la red celular 5G finalmente podrá operar en Costa Rica, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) refrendara los contratos de concesión que habilitan su implementación.

Lo anterior significa que ya está en regla el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante el uso del sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (lMT por sus siglas en inglés), incluyendo 5G, suscritos entre el Poder Ejecutivo y empresas privadas.

Los contratos, firmados el pasado 13 de junio de 2025 por el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra Paola Bogantes, habilitaron a las 6 empresas concesionarias para iniciar el proceso.

“La decisión de la Contraloría llega tras un detallado análisis del expediente, que incluyó la validación de todas las etapas del concurso público”, señaló el ente.

Empresas que brindarán servicio

Una vez que se dio luz verde, corresponderá a las empresas proceder al pago de los montos de la subasta y al Poder Ejecutivo emitir las órdenes de inicio de la concesión para el despliegue de las unidades de infraestructura de la red.

Las compañías concesionarias que brindarán los servicios de la red 5G son las operadoras Claro y Liberty, que prevén instalar al menos 1.552 torres de transmisión, cada una, en todo el país.

A ellas se suman las cooperativas regionales: Coopelesca, que dará cobertura en 5 cantones; Ring Centrales, con presencia en 11; Coopeguanacaste, en 7 cantones; y Coopesantos, que operará en 8 territorios.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) celebró la decisión y aseguró que “es un avance histórico y definitivo en el proceso para el despliegue de la tecnología 5G en el país”.

Asimismo, la jerarca del Micitt, destacó que con este aval se cumple uno de los principales compromisos de la actual administración.

¿Cuándo dará inicio?

Según confirmó esta cartera a Diario Extra, las operadoras tienen un plazo de 15 días para realizar el pago correspondiente.

A partir del 21 de agosto, si ya han cumplido con ese requisito, podrán iniciar formalmente el despliegue de la red 5G en el país.

No obstante, no aclaró si, en caso de que durante el período establecido no se cumpla con los requisitos, se otorgará una prórroga o si las empresas perderían la posibilidad de iniciar el despliegue.

Por otro lado, el órgano fiscalizador presentó consideraciones importantes para la cartera tecnológica con respecto a estos contratos.

Señaló que la Administración Concedente (es decir, el Estado) debe asumir su responsabilidad en la prevención y gestión de los posibles riesgos que se generen si las empresas incumplen los plazos establecidos en los contratos regionales, especialmente porque no se incluyó una cláusula de penalización.

Además, indicó que, en caso de que sea necesario resolver (terminar) los contratos, tanto nacionales como regionales, esto debe hacerse considerando la gravedad del incumplimiento y respetando el debido proceso conforme lo establece la normativa vigente.

Paula Bogantes Micitt “Hoy es un día histórico para la transformación digital de Costa Rica. El refrendo de la Contraloría nos da la seguridad jurídica para avanzar con paso firme hacia el despliegue de las redes 5G. Este es el resultado de un proceso de licitación transparente y riguroso, con el cual se concreta el compromiso asumido por la presente administración de dotar al país de la infraestructura necesaria para la economía del conocimiento, la competitividad y el bienestar de todos los costarricenses”.