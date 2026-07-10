6 detenidos con chalecos falsos del OIJ tras persecución policial

Una persecución policial de 1 kilómetro dejó como saldo la detención de 6 sujetos por parte de oficiales de Seguridad Pública.

Esto tras la alerta a las autoridades de varios hombres en condición sospechosa en Heredia.

Tras interceptar a los sujetos en fuga, se decomisaron cuatro vehículos, los cuales fueron abordados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los agentes descubrieron dentro del vehículo varias prendas con insignias del OIJ y varios chalecos antibalas.

Además, de varias armas de fuego y un fusil de largo alcance, decomisado por los agentes judiciales.

Los hombres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.