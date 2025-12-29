6 de cada 10 comercios no separan su basura

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

A pesar de los esfuerzos municipales y de la existencia de un sistema formal de recolección diferenciada, la mayoría de los comercios del cantón central de San José no separa sus residuos, y el impacto real del reciclaje se mantiene en números mínimos.

Así lo reconoce el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2026-2031, que expone cifras que evidencian las limitaciones estructurales del modelo actual; dentro de las cuales destaca que en el sector comercial “un 65.3% no separa los residuos para valorización y un 34.6% sí lo hace”, pese a concentrar altos volúmenes de desechos y a estar ubicados mayoritariamente en zonas con cobertura total del servicio municipal.

Es decir, entre los comercios josefinos, un total de 6 de cada 10 no separa la basura entre sus categorías, lo que incide directamente en la cantidad de residuos que terminan en relleno sanitario y reduce las posibilidades reales de valorización.

El panorama no mejora al analizar el resultado global del sistema. De acuerdo con el propio plan, menos del 2% de los residuos sólidos gestionados por la Municipalidad logra ser valorizado, incluso después de años de campañas de sensibilización y ampliación de rutas diferenciadas.

El texto señala que “a pesar de los esfuerzos del Programa de Recuperación de Materiales Valorizables, menos del 2% se logra gestionar como residuos valorizables del total de residuos que se llevan a disposición final al relleno sanitario”, con una proporción que apenas alcanza el 1,6% en 2025.

Más allá del bajo impacto ambiental, el Plan reconoce un aspecto sensible: el reciclaje no es financieramente sostenible bajo las condiciones actuales.

La Municipalidad señala que la venta de materiales reciclables enfrenta precios inestables, contaminación de residuos y una limitada cantidad de gestores autorizados, lo que reduce los ingresos.

“El retorno económico no siempre cubre los costos operativos ni refleja el esfuerzo real que requiere el proceso”, advierte el documento.

“Es importante recordar que el objetivo de la municipalidad es dar un servicio de recolección de materiales que se puedan valorizar, que este servicio es financiado por la tasa que se cobra a la comunidad. Los costos del sistema son altos y deben cubrirse”, señala el plan, descartando la idea de que el reciclaje genere ganancias suficientes para autofinanciarse.

Ante este escenario, la Municipalidad plantea un nuevo enfoque de manejo de residuos, que busca ir más allá del reciclaje y reordenar el sistema bajo principios de prevención, control y sostenibilidad.

El nuevo plan de la municipalidad plantea transformar los hábitos actuales hacia “un modelo de jerarquización donde se evite la generación, se minimice el consumo, se logre extender la vida útil y, solo cuando no sea posible, se plantee un tratamiento o el envío a un sitio de disposición final”.

Actualmente dicho modelo se encuentra en la fase de discusión pública, por lo que aún no tiene fecha clara de arranque.

Principales acciones y ejes del nuevo plan

• Fortalecimiento del régimen sancionatorio para el mal manejo de residuos.

• Clasificación de residuos obligatorio, diferenciando hogares, comercios e industrias.

• Modernización del sistema mediante tecnologías de fiscalización, trazabilidad y control ambiental.

• Reorientación hacia la prevención y reducción de residuos, más allá del reciclaje.

• Impulso a la valorización, compostaje y aprovechamiento energético de residuos.

• Atención prioritaria a focos de contaminación y botadores ilegales en espacios públicos.

• Alianzas entre municipalidad, sector privado y ciudadanía.

Fuente: Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2026-2031.