El 59% de los seguidores de Diario Extra considera que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debe renunciar a su inmunidad para facilitar la investigación que lleva la Fiscalía en su contra por el presunto delito de concusión en el caso BCIE.

Así lo reveló un sondeo realizado en la página web del medio, donde la mayoría de los usuarios cree que esta es la opción correcta.

Esta es una alternativa que tiene el mandatario y que, según su abogado José Miguel Villalobos, están meditando para tomar una decisión en los próximos días.

Según detalló Ewald Acuña, abogado penalista y constitucionalista, el presidente tiene el derecho de renunciar a este fuero que lo protege en los procesos penales, aunque el levantamiento debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

“Lo vota el plenario sin pasar por comisión”, detalló el experto.

Asimismo, los penalistas Fabián Volio, Joseph Rivera y Boris Molina también coinciden en que esta es una posibilidad en la investigación, ya que se trata de “una garantía individual”.

“Si el presidente renunciara entonces a su inmunidad, lo que pasaría es que ya no habría que hacer el procedimiento para juzgar a los miembros de los supremos poderes que dicta el Código Procesal Penal y la Constitución, sino que inmediatamente pasaría el tema a tramitarse bajo la jurisdicción ordinaria”, mencionó Molina. Chaves fue consultado durante la conferencia de prensa de este miércoles sobre si ya había pensado mejor el tema; sin embargo, evadió aclarar si estaba dispuesto o no a hacerlo. “Que hagan su jugada, que la Sala III diga si manda este mamotreto a la Corte Plena y si la Corte Plena tiene los 17 votos para mandar ese mamotreto al Congreso, y si el Congreso quiere votar con 38 diputados. En cada acción que ellos hacen, la jugada me toca a mí”, manifestó.