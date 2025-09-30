Aunque la inteligencia artificial (IA) domina el debate tecnológico a nivel global, en Costa Rica más de la mitad de la población todavía no la ha probado.

Un 58% de los consultados dijo no haber utilizado aplicaciones basadas en esta tecnología, de acuerdo con el estudio “Percepción de la población costarricense y residente en el país sobre ciencia, tecnología e innovación”, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) y la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Entre quienes sí acceden a la IA, más de ocho de cada diez la usan principalmente en asistentes virtuales y chatbots.

Otros usos son mucho menores: “aplicaciones y plataformas de uso específico” (4.8%), “plataformas de comunicación y redes” (4.6%) y “pensamiento y creación de texto” (2.7%).

A pesar de esa baja adopción, un 87% de la ciudadanía considera que la inteligencia artificial debe estar regulada.

La confianza en la tecnología se ubica en un punto intermedio: el 25% de los encuestados la califica como regular, un 17.7% manifiesta no tener confianza en ella y apenas un 5.25% asegura confiar plenamente.

Influencia y precaución

La investigación también muestra que la ciencia y la tecnología influyen directamente en la vida cotidiana. El 67% afirma que impactan de manera significativa, y un 91.5% está de acuerdo en que mejoran la calidad de vida.

Sin embargo, el entusiasmo convive con la cautela: el 79.2% de las mujeres y el 78.1% de los hombres creen que deben usarse con precaución.

Tres de cada cuatro personas temen que las disrupciones tecnológicas modifiquen los valores actuales, y un 30.7% opina que incluso podrían hacer que se pierda la idea del bien y del mal.

Internet y acceso digital

El estudio confirma que el acceso a Internet es casi universal en Costa Rica: un 96.8% de la población está conectada. El uso más frecuente es para entretenimiento (75%), seguido de interacción social (72%) y trabajo (49%). No obstante, la mitad de los encuestados admitió haber tenido que ajustar sus finanzas para adquirir dispositivos o servicios tecnológicos.

La encuesta fue aplicada del 14 al 24 de mayo de 2025, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.8%.