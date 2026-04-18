574 nadadores van por su clasificación

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Alejandra Chavarría Rodríguez

Colaboradora de Diario Extra

La Piscina María del Milagro París, en La Sabana, será el epicentro del clasificatorio TYR 2026 con la participación de 574 nadadores a realizarse hoy, mañana y el próximo fin de semana. Sus categorías serán Infantiles A y B junto con novatos, así como Juveniles A con B y por último la mayor.

Los equipos buscarán superar sus tiempos personales luego del primer clasificatorio en la Copa Chorotega y eventos internacionales, para así lograr mejores resultados y clasificar a los campeonatos nacionales de piscina larga, tomando en cuenta que dichas marcas podrán servir para Selección Nacional.

Cada atleta podrá competir en 6 eventos individuales, donde en ninguna sesión podrían competir en más de dos sesiones individuales.

Este fin de semana competirán 256 nadadores que representan 25 asociaciones deportivas, en la categoría Infantil A con la Juvenil B y novatos.

La Juvenil A y B junto con la Mayor se presentarían el próximo fin de semana representando a las 25 asociaciones que suman 318 nadadores y que podrán competir en 8 eventos individuales, en donde en ninguna sesión podrían estar en más de dos eventos individuales.

Agenda pasada por agua

Las competencias iniciarán este sábado con dos sesiones, a las 8:30 a.m. y 4:00 p.m., mientras que el domingo se realizará una única sesión a las 8:30 a.m. Para el siguiente fin de semana, la programación comenzará el viernes 24 a las 4:00 p.m.; el sábado 25 se llevarán a cabo dos sesiones, a las 8:30 a.m. y 4:00 p.m., y el domingo 26 de abril iniciará a las 8:30 a.m.

Este torneo es organizado por la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda) y será transmitido en vivo por su página de Facebook y en su cuenta de YouTube.