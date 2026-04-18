574 nadadores van por su clasificación

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Alejandra Chavarría Rodríguez
Colaboradora de Diario Extra
La Piscina María del Milagro París, en La Sabana, será el epicentro del clasificatorio TYR 2026 con la participación de 574 nadadores a realizarse hoy, mañana y el próximo fin de semana. Sus categorías serán Infantiles A y B junto con novatos, así como Juveniles A con B y por último la mayor.
Los equipos buscarán superar sus tiempos personales luego del primer clasificatorio en la Copa Chorotega y eventos internacionales, para así lograr mejores resultados y clasificar a los campeonatos nacionales de piscina larga, tomando en cuenta que dichas marcas podrán servir para Selección Nacional.
Cada atleta podrá competir en 6 eventos individuales, donde en ninguna sesión podrían competir en más de dos sesiones individuales.
Este fin de semana competirán 256 nadadores que representan 25 asociaciones deportivas, en la categoría Infantil A con la Juvenil B y novatos.
La Juvenil A y B junto con la Mayor se presentarían el próximo fin de semana representando a las 25 asociaciones que suman 318 nadadores y que podrán competir en 8 eventos individuales, en donde en ninguna sesión podrían estar en más de dos eventos individuales.
Agenda pasada por agua
Las competencias iniciarán este sábado con dos sesiones, a las 8:30 a.m. y 4:00 p.m., mientras que el domingo se realizará una única sesión a las 8:30 a.m. Para el siguiente fin de semana, la programación comenzará el viernes 24 a las 4:00 p.m.; el sábado 25 se llevarán a cabo dos sesiones, a las 8:30 a.m. y 4:00 p.m., y el domingo 26 de abril iniciará a las 8:30 a.m.
Este torneo es organizado por la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda) y será transmitido en vivo por su página de Facebook y en su cuenta de YouTube.