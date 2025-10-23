La Junta de Protección Social (JPS) manifestó su preocupación de que un 53% de las loterías se encuentra en manos de la ilegalidad.

Por este motivo, la institución respaldó el expediente 25.057, que busca controlar y regular los recursos provenientes de las loterías y juegos de azar.

Mariela Vargas, presidenta de la JPS, explicó que, según un estudio externo, el mercado ilegal estaría acaparando alrededor de ¢297.000 millones en actividades relacionadas con loterías.

“El análisis que realizamos indica que más de ¢297.000 millones estarían en manos de la ilegalidad. La empresa que hizo el estudio en 2022 concluyó que el 53% del mercado estaba en manos ilegales”, detalló.

Vargas participó en una audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde expuso la importancia de combatir este mercado ilícito, que le resta recursos a los programas sociales que ejecuta la JPS mediante la venta de lotería.

“Donde hay azar sin control, se abren espacios para actividades al margen de la ley, como el crimen organizado y la legitimación de capitales. Esta propuesta no es solo una reforma institucional, sino una acción preventiva en materia de seguridad nacional y financiera”, advirtió.

Ante consultas de varios legisladores, la asesora legal de la JPS, Marcela Sánchez, reconoció que algunos vendedores también participan en el mercado ilegal.

“Cuando recibimos denuncias de que nuestros vendedores están involucrados en actividades ilegales, abrimos procedimientos administrativos y cancelamos esas cuotas de lotería”, explicó.

Sin embargo, lamentó que desde el punto de vista penal no existan sanciones específicas para estas conductas.