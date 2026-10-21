Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una fiscalización de mercado ejecutada entre el 7 y el 25 de setiembre por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) determinó que 51 de los 70 restaurantes presentaron uno o más incumplimientos en las normas de protección al consumidor. El principal hallazgo de las autoridades fue la omisión del precio final en las cartas y menús; irregularidad detectada en 36 establecimientos.

Foto: MEIC

Del total de locales, 33 comercios omitieron incluir el 10% correspondiente al cargo por servicio a la mesa, mientras que tres comercios no incluyeron ni el 10% de servicio ni el 13% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

Además, 12 establecimientos mantenían alimentos o bebidas sin un precio visible, mientras que otros 12 presentaron inconsistencias en los datos mínimos exigidos en las facturas o comprobantes de pago.

Foto: MEIC

Otras de las omisiones de facturación se registraron en la falta de dirección exacta del comercio, la ausencia de teléfono, el nombre o razón social y la falta de número de cédula.

Pese a las infracciones, el 100% de los negocios cumplió con identificar los productos y el monto efectivamente cobrado.

El operativo abarcó un total de 13 cantones distribuidos en Cartago, Heredia, San José, Alajuela y Limón, dejando únicamente 19 comercios en regla.

Proceso correspondiente

El MEIC apercibió formalmente a los 51 comercios para que corrijan los incumplimientos detectados de forma inmediata.

Los restaurantes que no atiendan las correcciones requeridas serán denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor, órgano con la potestad legal de ordenar los ajustes en los menús y aplicar sanciones económicas que van de los ₡4.622.000 a los ₡18.488.000 (equivalentes a entre 10 y 40 salarios base).

Foto: MEIC

Las personas pueden denunciar mediante la plataforma digital ConsumidorCR en el sitio web del MEIC o a través de la línea telefónica 800 CONSUMO.