En colaboración con Mariana Sandoval.

Vecinos de San Jerónimo de Moravia continúan sin agua potable a pesar de una planta potabilizadora ya construida, mientras Acueductos y Alcantarillados (AyA) presenta propuestas técnicas sin fecha de ejecución definitiva.

La falta de agua potable es un problema que ha afectado a esta comunidad durante más de 15 años. Se estima que alrededor de 500 familias se ven impactadas por esta situación crónica.

Los detalles

La comunidad vio una luz al final del túnel con la construcción de una planta potabilizadora.

Sin embargo, posteriormente se informó a los vecinos que el agua de esta planta se distribuiría a otros sectores del cantón, dejando el problema local sin resolver.

Gracias a la presión de los vecinos y años de trámites, AyA emitió recientemente un documento que detalla cinco propuestas técnicas como posibles soluciones.

La entidad ha identificado que la infraestructura existente no permite la distribución de agua a las zonas más altas de la comunidad.

Zonas Afectadas: Sectores como Platanares, Calle La Palma, Cascajal y Montserrat no pueden recibir el servicio, ni por gravedad ni por presión residual.

Para solventar esto, se necesita la construcción de un tanque elevado y un pozo con impulsión hacia un punto de distribución más alto.

Estas soluciones requieren estudios técnicos, procesos de formulación y coordinación que aún no se han concretado.

Tensión comunal

Los vecinos han insistido en una visita de AyA para realizar una evaluación directa de la situación en el terreno.

No existe una fecha definida para la ejecución de ninguno de los proyectos que han sido propuestos por AyA.

Se destaca que vecinos y la entidad se reunieron, pero no se brindaron más detalles al respecto.