¡50 nacimientos! Cruz Roja atiende otro parto en San Carlos

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió el parto número 50 la madrugada de este sábado en La Fortuna de San Carlos.

El cruzrojista Deinner Jara fue el encargado de recibir a Keneth a eso de las 3:40 a.m, rodeado de esperanza y mucho amor.

La Cruz Roja celebra los nacimientos atendidos hasta la fecha por parte del personal de todo el país.