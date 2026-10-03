¡50 nacimientos! Cruz Roja atiende otro parto en San Carlos

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La Cruz Roja Costarricense atendió el parto número 50 la madrugada de este sábado en La Fortuna de San Carlos.
El cruzrojista Deinner Jara fue el encargado de recibir a Keneth a eso de las 3:40 a.m, rodeado de esperanza y mucho amor.
La Cruz Roja celebra los nacimientos atendidos hasta la fecha por parte del personal de todo el país.
“Cada nacimiento representa una familia, una historia y el privilegio de estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida”, expresó la Cruz Roja en redes sociales.