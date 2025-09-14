El Parque Nacional Chirripó celebra este 2025 sus 50 años de creación y lo hace mostrando toda su grandeza natural.

Una colección de 50 imágenes de la fotógrafa de Grupo Extra, Catalina Mairena, muestran la majestuosidad de su cima, su biodiversidad y los paisajes que han convertido a este lugar en un símbolo de Costa Rica.

Las imágenes capturan desde la imponente flora del páramo hasta la fauna característica del parque, como ardillas.

Los famosos crestones, formaciones rocosas que se levantan sobre la montaña, también destacan en esta serie visual que refleja la riqueza natural de los 3.821 metros sobre el nivel del mar que marcan el punto más alto del país.

La celebración coincide con un momento histórico: por primera vez la Antorcha de la Independencia llegó a la cima del Chirripó.