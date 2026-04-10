Hasta la mitad del agua potable que se produce en Costa Rica se pierde antes de llegar a los usuarios, en un contexto donde además el 36,7% de los pozos está expuesto a contaminación y variaciones climáticas, lo que evidencia una crisis de ineficiencia en los sistemas y deterioro de las fuentes.

Así lo revelan los datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), quien presentó dicho diagnóstico en un encuentro nacional con municipalidades y actores del sector hídrico; advirtiendo además que las pérdidas responden a fallas estructurales en la gestión.

Según datos expuestos, “en Costa Rica se pierde hasta un 50% del agua en los servicios por factores como contaminación, mal manejo de las plantas de tratamiento y otras deficiencias”.

A nivel técnico, el problema no es nuevo, pero sí creciente, pues desde la academia se reconoce que existen riesgos documentados y soluciones en desarrollo, aunque aún insuficientes frente a la magnitud del desafío.

En esa línea, el representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare) ante la Setena, Mauricio Chicas, señaló que “hemos hecho análisis de casos de contaminación, pero al mismo tiempo hemos estado proponiendo soluciones para tecnología, para que la puedan adaptar las comunidades dependiendo de sus diferentes capacidades, que sabemos que no hay recetas mágicas para todos”.

Falta de planificación y problemas de acceso

Sumado a la contaminación y las pérdidas, otro de los principales obstáculos identificados es la falta de planificación e inversión sostenida, esto según el Reporte de Infraestructura presentado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), donde se advierte rezagos estructurales en el sector agua potable, con “marcadas diferencias entre operadores, asadas y municipalidades, falta de inversión actual y futura, lentitud para el desarrollo de proyectos y carente uso de planificación a largo plazo”.

Dichos señalamientos se traducen directamente en limitaciones para el acceso, pues incluso cuando hay disponibilidad hídrica, la infraestructura no responde a la demanda.

Desde el sector técnico se advierte que “empezamos a experimentar que la gente tiene agua hoy, pero si usted quiere construir, no necesariamente va a recibir la carta de disponibilidad de agua, y el rechazo es realmente el síntoma final, la inversión debió haber sucedido años antes”, según el investigador, Erick Mata.

A esto se suma una fragmentación institucional que reduce la eficiencia del sistema. “Trabajamos bastante separados, hay muchas iniciativas, todas muy buenas, pero se separan entre los diferentes actores, entonces podemos tener esfuerzos que nos harían más eficientes y generar mejores resultados”, agregó Chicas.

Rol de las municipalidades

En este escenario, los gobiernos locales señalan ser los actores claves para revertir la situación, sin embargo, enfrenta limitaciones técnicas, financieras y de coordinación.

Desde el sector se insiste en que “el futuro del agua está definitivamente en lo local, pues debemos pasar de una

modalidad reactiva a una planificación estratégica territorial, no actuar a partir de la crisis sino hacer inversiones anticipadas que permitan llevar recursos y herramientas a las comunidades”, según comentó Byron Salas, de la Fundación Crusa.

Los propios gobiernos locales reconocen la necesidad de articulación pues, para Christian Richmond, de la Municipalidad de la Unión, “hay que hacer cohesión e integrar esfuerzos para sacar adelante la tarea y reducir brechas para que a nivel región podamos equilibrar necesidades y desarrollar el país”.

Según los expertos, a nivel país se necesita una mayor planificación del sector para los proyectos hídricos a futuro.

Deficiencias encontradas

• Falta de inversión (actual y futura)

• Lentitud para desarrollo de proyectos

• Carente uso de Planificación a largo plazo

• Carencias en rectoría del sector

• Debilidades en protección o renovación de fuentes

• Aguas riesgosas con presencia importante en acueductos comunales

Fuente: Reporte de Infraestructura 2025

Erick Mata Investigador

“Empezamos a ver ciertas señales de alarma en algunos acueductos comunales que están con niveles de agua naranja y roja, que es como lo codifica el Laboratorio Nacional de Aguas, que ya no están bien para esas poblaciones”.

Mauricio Chicas Conare – Setena

“Trabajamos bastante separados, y eso ocurre en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, pero Costa Rica es muy acentuado, que hay muchas iniciativas, todas muy buenas, pero se separan entre los diferentes actores”.





Byron Salas Fundación Crusa

“Hoy en día es difícil imaginar desarrollar un proyecto de agua de forma aislada, por eso el tema de las alianzas se vuelven fundamentales, para poder no solamente compartir conocimientos, sino identificar cuáles son esos puntos de encuentro”.





Michael Álvarez Alcalde Paraíso

“Estamos entendiendo que los cantones no pueden seguir trabajando en estos temas tan fundamentales de manera solitaria, sino de forma regional, y también hay que hablar de el financiamiento para poder seguir creando infraestructura”.





Luis Cuenca Incae

“Es necesario una agenda de inversión para mejorar la gestión del recurso hídrico, que se da por entidades descentralizadas, para que se pueda mejorar sus capacidades y lograr tener un gran impacto en la gestión del recurso hídrico”.



