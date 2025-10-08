Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Unidad Regional de Buenos Aires detuvieron a 5 personas como sospechosas de cometer los aparentes delitos de agresión con arma y amenazas.

Esta operación, que resultó en 6 allanamientos simultáneos, busca esclarecer un grave incidente de violencia ocurrido en un local comercial.

Los hechos

Los hechos habrían ocurrido el 30 de septiembre del presente año en un local comercial ubicado en Peje de Volcán, Buenos Aires de Puntarenas.

La víctima fue presuntamente llevada a la parte trasera del comercio por uno de los imputados y allí fue abordada por los otros hombres.

La persona ofendida fue amenazada, agredida con las manos y golpeada con la empuñadura de un arma de fuego.

Los detenidos

Se trata de cuatro hombres y una mujer. Entre los hombres figuran tres hermanos de 28, 34 y 38 años de edad, además de un cuarto individuo menor de 17 años. La mujer tiene 29 años.

Se indica que la mujer sospechosa se habría encargado de cerrar la puerta con la intención de evitar que la víctima pudiera escapar.

Tras diversas diligencias de investigación y la obtención de pruebas de interés para el Ministerio Público, los allanamientos se llevaron a cabo este miércoles a las 6:00 a.m.

Las 6 intervenciones se realizaron específicamente en las localidades de Los Ángeles, Volcán y El Progreso.

Finalmente, los 5 imputados fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía correspondiente para que se determine su situación jurídica.