5 de cada 10 empresas espera contratar personal

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Cinco de cada diez empresas esperan contratar personal en el segundo trimestre del 2026, debido a la expansión de las actividades según la encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.
En dicho informe participan más de 400 empleadores en el país y solo el 9% prevé una disminución de su planilla por inclusión de la inteligencia artificial y la automatización de tareas y procesos.
“Los resultados de esta encuesta reflejan un entorno laboral que continúa mostrando resiliencia y dinamismo en Costa Rica. Las empresas siguen apostando por el crecimiento y la expansión de sus operaciones, lo que impulsa la generación de nuevas oportunidades laborales en el país”, señaló Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.
El sector de construcción y bienes raíces lidera las intenciones de contratación con un 49% de las empresas indicando que esperan aumentos en su compañía.
Le siguen las tecnologías de la información y servicios profesionales con un 48%, al igual que manufactura con un 45%.
Heredia y Guanacaste son las dos provincias donde esperan un aumento en el empleo generado, mientras que en Puntarenas y Limón el posible crecimiento es menor.
El informe detalla que el 68% de los empleadores reporta problemas para encontrar el talento que requiere para sus operaciones, debido a la escasez de las habilidades necesarias.
Entre los perfiles con mayor dificultad por encontrar están las relacionadas con tecnología de la información, análisis de datos, ventas, marketing, liderazgo y pensamiento crítico.
“Si bien las expectativas de contratación continúan fortaleciendo el mercado laboral, la disponibilidad de talento calificado sigue siendo uno de los principales desafíos para las organizaciones. Esto refuerza la importancia de invertir en el desarrollo de habilidades, capacitación y actualización de competencias para responder a las nuevas demandas del mercado laboral”, agregó Tercero.