5 de cada 10 empresas espera contratar personal

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Cinco de cada diez empresas esperan contratar personal en el segundo trimestre del 2026, debido a la expansión de las actividades según la encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

En dicho informe participan más de 400 empleadores en el país y solo el 9% prevé una disminución de su planilla por inclusión de la inteligencia artificial y la automatización de tareas y procesos.

“Los resultados de esta encuesta reflejan un entorno laboral que continúa mostrando resiliencia y dinamismo en Costa Rica. Las empresas siguen apostando por el crecimiento y la expansión de sus operaciones, lo que impulsa la generación de nuevas oportunidades laborales en el país”, señaló Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.

El sector de construcción y bienes raíces lidera las intenciones de contratación con un 49% de las empresas indicando que esperan aumentos en su compañía.

Le siguen las tecnologías de la información y servicios profesionales con un 48%, al igual que manufactura con un 45%.

Heredia y Guanacaste son las dos provincias donde esperan un aumento en el empleo generado, mientras que en Puntarenas y Limón el posible crecimiento es menor.

Escasez de talento

El informe detalla que el 68% de los empleadores reporta problemas para encontrar el talento que requiere para sus operaciones, debido a la escasez de las habilidades necesarias.

Entre los perfiles con mayor dificultad por encontrar están las relacionadas con tecnología de la información, análisis de datos, ventas, marketing, liderazgo y pensamiento crítico.