Con la eliminación de la Selección Nacional de Costa Rica en la Copa Oro 2025, llega el momento de evaluación por parte del cuerpo técnico, de cara a lo que serán los partidos de la eliminatoria en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, todo indica que el técnico, Miguel “Piojo” Herrera, ya tiene definida la base de jugadores que utilizará para este proceso eliminatorio, en el que solo se entregará un boleto por grupo, y donde es obligatorio quedar de primero en el sector que Costa Rica comparte con Honduras, Nicaragua y Haití.

“Tengo ya prácticamente en la cabeza a los 30 o 35 que van a estar fluctuando en esta selección”, comentó Herrera, dejando claro que, para ingresar a esta lista, si alguien no está contemplado al día de hoy, será bastante complicado.

Durante esta Copa Oro se llevaron 26 jugadores en total, y con esa declaración de Herrera, estamos hablando de que hay alrededor de 9 nombres que aún no hemos visto en esta selección. Además, se abre un espacio más en la delantera tras la lesión de Warren Madrigal.

“Trabajé este mes, y me dieron chance de hacerlo previo a los partidos eliminatorios de la primera fase y esta semana. Realmente, trabajar con el equipo no se puede. Hemos jugado un partido amistoso contra Estados Unidos cuando recién llegué, y otro contra Cataluña, donde no podés llevar a toda la selección”, señaló el estratega.

Las notas

• Sobresalientes: Keylor Navas, Joseph Mora, Jossimar Alcócer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

• Apenas aprobados: Carlos Mora, Orlando Galo, Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

• Reprobados: Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Brandon Aguilera y Andy Rojas.