La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) cuenta con solo 47 funcionarios para atender más de 215.000 solicitudes de refugio que permanecen sin resolver.

De ese total, solo siete son personal de planta, mientras que 40 fueron contratados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Así lo confirmó el director de Migración, Omer Badilla, quien detalló que la gran mayoría de los expedientes corresponde a personas nicaragüenses que ingresaron al país a partir del 2018, tras el estallido de la crisis política en Nicaragua.

“Hoy día tenemos aproximadamente 215.000 solicitudes de refugio. Eso significa personas que accedieron al trámite, pero no han recibido respuesta definitiva. 190.000 de esas solicitudes son de personas nicaragüenses. Fue la crisis de 2018 la que provocó el colapso del sistema”, explicó Badilla.

Estrategia para reducir el rezago

Pese a las limitaciones, Migración aprobó recientemente una estrategia de reducción de expedientes, con la que se pretende resolver hasta 15.000 casos mensuales.

El plan contempla archivar solicitudes abandonadas, acelerar entrevistas, análisis de casos y reforzar los procesos de documentación.

Badilla aclaró que, aunque la resolución de la condición de refugio pueda tardar, las personas solicitantes

quedan documentadas desde el inicio del trámite.

Eso les permite trabajar legalmente en el país, abrir cuentas bancarias y acceder a servicios públicos.