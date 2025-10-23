45 rutas más de autobuses corren el riesgo de quedar en abandono

La situación actual que vive el transporte público ha sido tachada de crítica por diversos expertos, y podría empeorar aún más en caso de no presentar soluciones prontas ya que, según explicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresp), 45 rutas de autobús podrían sumarse a la lista de abandonadas.

Paolo Varela, intendente de Transporte, especificó a Diario Extra que actualmente existe un grupo de prestadores de servicio que no cuentan con las condiciones económicas y de servicio óptimas para continuar realizando los recorridos.

“Dentro del análisis que hacemos en Aresep podemos hablar de tres grandes grupos de rutas; el primero de un 60% que son estables, que aunque han tenido alguna reducción en la oferta, siguen prestando el servicio y cumplen sus obligaciones. Está el 25% de las abandonadas al otro extremo, y en medio puede haber un 15% de rutas que hemos visto que han dejado de remitir información”, detalló Varela.

Dentro de las condiciones que han detectado como determinantes se encuentra el modelo operativo de cada una de estas empresas, es decir, el horario de trabajo, la frecuencia con la que se realizan viajes, y la tarifa que deben pagar los usuarios; los cuales, al hacer la sumatoria, pueden dar una recompensa baja a los empresarios.

“Estamos revisando el pliego tarifario para determinar la incidencia del valor de tarifa a kilómetro en aquellos casos y rutas que tengan una tarifa por kilómetro baja, sumado al rezago tarifario y la condición de prestación del servicio”, agregó el intendente de Transporte.

Según los análisis de la propia Aresep, serían un total de 33 rutas en abandono y 27 en servicio que estarían cobrando menos de ¢20 por kilómetro recorrido; un espacio crítico según los expertos.

Modelo desactualizado

Parte de las conclusiones que señala la Aresep es que los modelos operativos de algunas rutas se encuentran desactualizados, razón por la cual hicieron un llamado al Consejo de Transporte Público a trabajar en dichas soluciones.

“Un elemento clave para todas las rutas, pero particularmente para las que están en abandono y que sea razonable reactivar, es tener un esquema operativo vigente, lo que es responsabilidad del CTP, pero ojalá también una tarifa actualizada que es responsabilidad del receptor”, afirmó Varela.

Sobre ello, el órgano encargado del transporte público señaló a Diario Extra que “hay rutas a nivel nacional que desde antes de la creación del CTP, fueron ‘establecidas’, sin ningún criterio técnico que las respaldara, es decir sin una necesidad de satisfacción al usuario, lo cual evidencia que nunca se les otorgó un esquema de horarios, menos la cantidad de flota para operarlas, es decir nunca se operativizaron”.

Ambas instituciones señalaron que trabajan en sus áreas de impacto para mantener tanto las tarifas, en el caso de la Aresep; como en el esquema operativo, para el CTP, completamente actualizados a la realidad nacional.

Uno de los principales hallazgos realizados por la autoridad reguladora es que el 95% de las rutas en abandono operan en territorio rural del país, es decir, son los transportes que no se movilizan solamente en ciudades centrales.

En este caso, la región Chorotega y Huetar Norte son las más afectadas, ya que concentran el 50% de los servicios que han dejado de darse.

“Eso genera una distorsión para la vida de los usuarios para llegar a su trabajo, para llevar una cita médica que tal vez ha esperado mucho tiempo y tiene una afectación directa en su condición y calidad de vida”, relató Gabriela Prado, directora de Atención de los Usuarios en Aresep.

Prado además detalló que la nueva estrategia para reactivar rutas tendrá como eje central a los pasajeros, ya que “hay un proceso de formación al usuario para que realmente sea parte de cuidar su servicio, pero para que el prestador también brinde las mejores condiciones apegados a la norma”.