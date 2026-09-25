44 toneladas de droga y 26 embarcaciones decomisadas por Guardacostas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Más de 44 toneladas de droga, 26 embarcaciones decomisadas y 66 personas aprehendidas es el saldo que dejan los operativos contra el narcotráfico realizados por el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en lo que va del año.

La cocaína representa la mayor parte de lo incautado. De los 44.093 kilos reportados por las autoridades, 29.180 kilos corresponden a esta droga, mientras que otros 14.912 kilos son marihuana.

Entre los bienes decomisados figuran 19 lanchas rápidas, seis embarcaciones de pesca comercial y un semisumergible, además de 3.815 litros de combustible, 54 motores y un ultraligero.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, destacó que estos resultados responden tanto al trabajo de los oficiales como a la coordinación e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales.

Video: Juan Carlos Alvarado, Servicio Nacional de Guardacostas

Pacífico Sur concentra operativos

El Pacífico Sur registra la mayor cantidad de intervenciones y decomisos, con 24 casos, mientras que en el Caribe se contabiliza uno.

Uno de los operativos más destacados ocurrió el 12 de junio, cuando Guardacostas, con apoyo de Estados Unidos, interceptó un semisumergible que transportaba más de tres toneladas de droga

Redacción: Luis Diego Mora