Las muertes en carreteras siguen cobrando vidas. Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el mes de marzo, 43 motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito.

En total se registraron 72 personas fallecidas en las vías nacionales, es decir, un 60% correspondieron a motociclistas.

Según el MOPT, el 2025 muestra una tendencia al incremento de fallecimientos sobre estos automotores, pues en el primer trimestre del 2024 la suma llegó a 61, es decir, 35 menos que los reportados en el mismo periodo del presente año.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, indicó que las cifras son alarmantes.

Explicó que hay una combinación de variables que afectan al alza estas estadísticas, como las conductas no adecuadas al conductor este tipo de vehículos, como no conducir contra vía, no rebasar por la derecha, hacerse visible con luces, usar ropa reflectante y el casco.

“Deben existir actitudes menos hostiles de otros actores viales, como los conductores de vehículos más grandes que, como se refleja en redes sociales, cuando se menciona a los motociclistas, suelen hacer comentarios negativos y, si esa agresividad se traslada a la carretera, se cae en imprudencias que siempre dejará en desventaja a un motociclista”, indicó Sánchez.

La Policía de Tránsito y a las puertas de la Semana Santa seguirá trabajando en la prevención, en la educación y en la sanción, hacia este tipo de conductores y hacia todos los actores viales en general.