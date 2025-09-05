A menos de un mes para el cierre del padrón electoral, 43.835 jóvenes aún no han solicitado su cédula de identidad y corren el riesgo de no poder votar en las elecciones nacionales del 2026, según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El plazo vence el próximo 30 de setiembre y afecta tanto a quienes ya cumplieron los 18 años como a los que llegarán a esa edad incluso el mismo 1.° de febrero de 2026, día de los comicios.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

El TSE advirtió que esta situación podría dejar por fuera a miles de nuevos electores, pese a que se trata de su primera oportunidad de participar en la elección de la Presidencia, Vicepresidencias y las 57 diputaciones para el periodo 2026-2030. En 2022, más de 27 mil jóvenes quedaron sin votar por la misma razón.

Jóvenes. Foto: Wilbert Hernández.

Pero, ¿qué piensan los jóvenes sobre esta realidad? En un sondeo realizado por Grupo Extra a personas entre los 17 y 22 años, las opiniones reflejan tanto preocupación como desencanto con la política nacional.

"Pienso que sí, es verdad que no hay como un interés, pero es más por un tema de indiferencia, como que la gente realmente siente que la política no importa mucho. A mí genuinamente sí me gusta ir a votar y yo creo que sí es importante, aunque sea votar nulo o votar en blanco, pero ir a ejercer el voto", Kristtel Picado, de 22 años de edad.

"Yo opino que es algo un poquito irresponsable, porque es importante votar, ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos libres de escoger a nuestro futuro presidente y gobierno, lo cual es algo muy importante, pero a la vez es un poquito decepcionante, porque ese porcentaje de gente que se queda sin votar es muy grande. La falta de interés siento que es principalmente por la desinformación e ignorancia que algunos tienen en esta generación de jóvenes", Zuriel Castro, de 18 años de edad.

"Creo que es algo muy importante porque después a futuro, de cierta manera como que no tienen el derecho de reclamar si pasa algo en el país, si la persona que quedó seleccionada se jala una torta. Yo creo que es más que todo por la ignorancia, porque uno como joven la verdad no se mete mucho en la política, pero cuando uno ya empieza a crecer, empieza a ver la importancia de lo que es votar y estar al tanto de todo lo que sucede", Fabián Navarro, de 18 años de edad.

"Creo que la población está aburrida de que siempre sea lo mismo, prometen cosas que nunca hacen, que nunca realizan, y cada vez vamos en decadencia. Cada vez estamos peor y a los jóvenes les interesa menos. Aunque no haya el apoyo de la población como tal, de los jóvenes, sea como sea, uno sí tiene que representarse, si tiene que dar uno la voz de decir, aquí estoy, porque en algún momento puede ser que eso sea lo que cambie el país. Entonces es importante", Carlos Araya, de 22 años de edad.

"Yo siento que no les importa tanto como debería, más que todo tal vez por la falta de involucramiento de los políticos hacia los jóvenes o hacia esta población. Es importante porque al final el voto es un derecho que se nos dio y se peleó por ello. Entonces siento que sí se debería tener esa conciencia de ok, ocupo ir a votar porque al final por un voto se puede hacer una gran diferencia, aunque no parezca", Abigail Alvarado, quien tiene 17 años y ya solicitó su cédula de identidad.

"Últimamente, he visto en redes sociales que se está pasando mucha información con respecto a lo que se propone para el siguiente año para votar, pero sí he visto que también hay mucha desinformación. Muchos dan por hecho de que el país está perdido o que ya no se interesan por mejorarlo, y por eso no buscan responsabilizarse con un documento tan importante como es la cédula de identidad", Eimy Espinoza, de 19 años de edad.

“Visibilizar la importancia, realmente ver que de nosotros sí depende el futuro del país, ver que nosotros sí somos parte del cambio y que nosotros podemos hacer, por una persona puede hacer un cambio muy grande y que es muy importante informarse y realmente entender que nosotros somos parte del cambio“, concluyó Eimy Espinoza, una de las jóvenes entrevistadas.

¿Qué realizarían diferente para acercar a los jóvenes a la política?

Los jóvenes incluso brindaron algunas recomendaciones para que se sientan más involucrados en la política.

Informar más sobre lo que propone cada político y fomentar la responsabilidad ciudadana.

Enseñar en el colegio la importancia de estar pendiente de lo que sucede en el país y en la política.

Brindar más información sobre política y gobiernos, y mantener a los jóvenes al tanto de lo que pasa.

Impulsar campañas en redes sociales para llegar a la población joven.

Hacer más conferencias, charlas y conversatorios donde los jóvenes puedan debatir.

Visibilizar que los jóvenes son parte del cambio y que cada voto puede tener un gran impacto.

El desafío, según el propio TSE, es lograr que esta generación se empadrone a tiempo. Para ello, los jóvenes deben acudir a la sede central o a las 32 oficinas regionales del Tribunal a gestionar su documento de identidad antes del 30 de setiembre.